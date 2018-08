Horúčavy na Slovensku ovplyvnili aj chov kurčiat, hydinári sa však snažia o optimálne podmienky

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí hydinári sa počas extrémnych horúčav, ktoré zasiahli tento týždeň Slovensko, snažia zabezpečiť pre kurčatá optimálne podmienky.

V halách vo svojich veľkochovoch si musia dávať pozor najmä na správnu teplotu, no dôležité je pri vysokých teplotách venovať aj zvýšenú pozornosť kŕmeniu a napájaniu hydiny, pretože cez deň je slabší záujem o potravu a denné prírastky na váhe sú preto u hydiny nižšie. Konštatovala to v stredu Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) v tlačovej správe.

Investície do modernizácie hál

Súčasné tropické dni na Slovensku dávajú zabrať nielen ľuďom, ale aj zvieratám. Platí to aj o kurčatách vo veľkochovoch, pri ktorých je dôležité zohľadňovať viac faktorov.

„Inú teplotu treba v halách pri jednodňových kurčatách, kde to je nad 30 stupňov, inú pri týždňových, a napokon kurčatá pred vyskladnením sa najlepšie cítia pri teplote 21 až 22 stupňov Celzia,“ ozrejmila ÚHS.

Vďaka investíciám do modernizácie hál dokážu slovenskí hydinári podľa ÚHS reagovať na teplotné požiadavky v nich. „Nie je to len klimatizácia, ale aj plnoautomatické rozprašovanie vodnej pary, ktoré zabezpečí požadovanú diferenciáciu teploty v halách. Tu je však nesmierne dôležité sledovať optimálne dávky, pretože kurčatá sú citlivé nielen na teplo, ale aj na vlhkosť prostredia a pri prekročení požadovanej koncentrácie by na to doplatili,“ pokračovala ÚHS.

Na zvýšené náklady nehľadia

Okrem prispôsobeniu správnej teploty v halách zvýšenú pozornosť venujú farmári v týchto horúcich dňoch aj kŕmeniu a napájaniu hydiny, pretože cez deň je u nej slabší záujem o potravu a denné prírastky na váhe sú preto nižšie.

Hydinári vyvíjajú podľa ÚHS maximálne úsilie pre to, aby aj v týchto extrémnych teplotách zabezpečili pre kurčatá optimálne podmienky, nehľadiac na zvýšené náklady z toho vyplývajúce.

„Vo všetkých veľkochovoch sú posilnené tímy ošetrovateľov kurčiat po celých 24 hodín, výrazne vyššia je spotreba elektrickej energie pre chod klimatizácie a zvlhčovačov ovzdušia v halách. Aj vďaka tomu nehlásia z jednotlivých veľkochovov výraznejšie zvýšenie úhynov zvierat v porovnaní s iným ročným obdobím,“ dodala Únia hydinárov Slovenska v správe.