Horúce počasie nás núti prijímať viac tekutín. Koľko vody by mali vypiť deti a môžu ísť vôbec na slnko?

Počas horúčav by mal človek vypiť dva až štyri decilitre vody na každých 10 kilogramov svojej hmotnosti, teda 1,5 až 3 litre tekutín. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa úradu Daša Račková. Dôležité je pritom tekutiny prijímať počas celého dňa, aby sa do organizmu dostávali priebežne v dostatočnom množstve.

Ľudia by mali prijímať tekutiny aj v čase, keď nepociťujú smäd. Dôchodcovia by mali prijímať vodu rovnako rovnomerne, v množstve od 1,5 do dvoch litrov. Pri výbere minerálnej vody by mali dbať na nízky obsah sodíka. ÚVZ neodporúča v horúčavách nahrádzať vodu konzumáciou ovocných džúsov, ktoré zvyšujú energetickú hodnotu a vylučovanie vody z organizmu.

Namáhavú prácu vykonávajte skôr ráno

Aké množstvo vody potrebuje detský organizmus závisí aj od veku a hmotnosti. „U novorodenca sa pohybuje od 60 do 100 mililitrov na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120 militrov na kilogram, u dieťaťa v predškolskom veku je to 100 mililitrov na kilogram, v školskom veku 70 mililitrov na kilogram, neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť približne 50 mililitrov na kilogram hmotnosti,“ povedala Jana Hamade, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR.

Ľudia by v horúcich dňoch mali nosiť ľahké, vzdušné oblečenie a nevystavovať sa zvýšenej fyzickej námahe. Namáhavejšie fyzické aktivity by mali vykonávať skoro ráno, do siedmej hodiny. ÚVZ SR zároveň odporúča ľuďom nevystavovať sa príliš dlho priamemu slnečnému žiareniu, ktoré môže spôsobiť úžeh, ani prílišnému teplu, ktoré môže spôsobiť úpal.

Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu a pobyt vonku treba obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Deti do 6 mesiacov by vôbec nemali byť vystavené slnku, preto ich nie je vhodné natierať krémami s ochranným faktorom (SPF).

Chrániť ich je potrebné slnečníkom alebo clonou, nie plienkou prehodenou cez striešku kočiara, pretože hrozí prehriatie. Staršie deti je potrebné pri pobyte vonku opakovane natierať vhodnými krémami a vhodne obliekať.

Pozor si treba dať aj na jedlo

Počas leta je potrebné chrániť sa v exteriéri vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. Krém na opaľovanie s ochranným faktorom by mali ľudia používať na každú sezónu nový. Teplota v interiéri by cez deň nemala prekročiť hodnotu 32 stupňov Celzia, v noci 24 stupňov.

Pri teplotách nad 35 stupňov nezabraňujú zdravotným následkom horúčav ani ventilátory. Pri klimatizáciách by rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou nemal presiahnuť rozdiel 5 až 7 stupňov Celzia. ÚVZ SR zároveň vyzýva ľudí, aby nenechávali deti ani zvieratá v zatvorenom aute, otvorené okná na aute prehriatiu ich organizmov nezabránia.

Počas horúcich dní by ľudia mali prijímať vyváženú stravu, ktorá by sa však mala skladať z ľahších jedál, napríklad rýb, ovocia, zeleniny či nízkotučných mliečnych výrobkov.