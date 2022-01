Hospitalizácia kvôli Covidu Vás v zahraničí môže vyjsť aj na státisíce – nezabudnite si pred cestou skontrolovať poistenie

Počet hlásení udalostí z cestovného poistenia súvisiacich s liečbou Covidu – 19 v zahraničí narastá. UNIQA dokonca eviduje komplikované prípady hospitalizácie v exotických krajinách, kde celkové plnenie dosiahlo stovky tisíc EUR. Pripomíname, že UNIQA kryje ochorenia na Covid-19 v liečebných nákladoch aj pre krajiny, do ktorých MZV a EZ SR z dôvodu šíriaceho sa ochorenia neodporúča cestovať a pre všetky platné zmluvy cestovného poistenia. Okrem nákladov na liečbu Covid-19 zahŕňa aj krytie karanténneho ubytovania v prípade nariadenej izolácie v zahraničí.

UNIQA riešila v minulom roku veľmi komplikovaný prípad, kedy klient skončil v krajine Južnej Ameriky v nemocnici s ťažkým respiračným syndrómom SARS spôsobeným ochorením Covid-19.

„Hospitalizácia s napojením na pľúcnu ventiláciu a následná komplikovaná liečba pridružených infekcií stála 226 000 EUR. Žiaľ, pacient nakoniec neprežil. Repatriácia telesných pozostatkov stála takmer 9000 EUR,“ hovorí manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová.

Podobne komplikovaný prípad preplácala UNIQA v Dubaji, kde hospitalizácia a celková liečba vyšla na 164 000 EUR.

„V nemocnici skončili po nákaze covidom aj klienti v Indonézii, USA a Srí Lanke. Tieto menej komplikované prípady vyšli rádovo na tisícky EUR, vrátane úhrady nákladov karantény v jednom prípade. UNIQA hradila všetko v plnej výške,“ pripomína E. Trajboldová.

Ľudom preto odporúčame, aby si pred cestou skontrolovali rozsah krytia liečebných nákladov ochorenia Covid-19 v rámci svojho cestovného poistenia v krajine, do ktorej cestujú. Pripomíname, že UNIQA plne kryje vo všetkých platných zmluvách cestovného poistenia prípadné ochorenie Covidom-19 aj v krajinách, do ktorých MZV a EZ SR neodporúča z dôvodu šírenia nákazy cestovať. Klient neplatí za poistnú ochranu liečebných nákladov pri Covid-19 žiadne prirážky ani sa nemusí pripoistiť. Poistenie kryje v liečebných nákladoch spojených s ochorením Covid-19 prípadnú hospitalizáciu, ošetrenie, lieky či repatriáciu späť do SR.

V prípade ochorenia odporúčame klientom alebo ich príbuzným kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá im poskytne presné informácie o postupe. V prípade hospitalizácie komunikuje v mene nemocnice s poisťovňou a zabezpečuje úhradu nákladov.

Uviaznutie v karanténe

Pre všetkých klientov sa cestovné poistenie automaticky zdarma predĺži, pokiaľ poistený vycestoval v súlade s opatreniami a uviazol v zahraničí v preventívnej karanténe. Poistenie mu bude predĺžené až do doby, kedy bude môcť krajinu opustiť za predpokladu, že nemal inú možnosť návratu.

Klienti majú v prípade umiestnenia do karantény v zahraničí nárok na preplatenie nákladov na ubytovanie do limitu 1500 eur, podmienkou je potvrdenie o pozitívnom teste na COVID-19.

Poistenie storno poplatkov kryje aj ochorenie na Covid 19

Ochorenie na Covid-19 nie je vylúčené z poistenia Storno poplatkov. Znamená to, že poistený si môže uplatniť náhradu storno poplatkov aj v prípade nákazy koronavírusom a následnej hospitalizácii, domácej liečby alebo povinnej karantény – a to v prípade ak bol pred vycestovaním do zahraničia pozitívne testovaný PCR testom.

Pozor! Poistenie storna sa nevzťahuje na udalosti, ktoré nastali v dôsledku epidemiologickej situácie v cieľovej krajine alebo na Slovensku (napr. nemožnosť vycestovať kvôli zatváraniu hraníc, zrušeniu letov atď.).

Informačný servis