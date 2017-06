Vláda má obrovské výsledky, povedal Fico a spoločne s Kažimírom oznámili prognózu rastu ekonomiky

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské hospodárstvo v tomto roku stúpne o 3,3 % a v budúcom roku zrýchli svoj rast na 4,2 %. Vyplýva to z aktuálnej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, v ktorej analytici rezortu ponechali tohtoročnú prognózu oproti poslednej z februára bez zmeny, kým budúcoročný odhadovaný rast navýšili o 0,2 percentuálneho bodu.

V ďalších rokoch inštitút očakáva rast slovenskej ekonomiky na úrovni 4,4 % v roku 2019 a 3,9 % v roku 2020. Zároveň mierne navýšili predpokladaný rast zamestnanosti v nasledujúcich rokoch, rast nominálnych miezd a taktiež predpokladajú rýchlejší rast cien v tomto roku.

Zdrojom tohtoročného hospodárskeho rastu má pritom podľa prognózy byť najmä domáci dopyt, keď spotreba domácností dosiahne najrýchlejšie tempo rastu od krízy v roku 2009. Pridať by sa mali aj súkromné investície. Na trhu práce sa očakáva vytvorenie vyše 40 tis. nových pracovných miest, čo by malo stlačiť mieru nezamestnanosti na historické minimum.

Vláda má podľa Fica obrovské výsledky

V budúcom roku má ekonomika zrýchliť tempo aj vďaka exportu, ktorému pomôže najmä spustenie nových výrob v automobilkách Volkswagen či Jaguar Land Rover. O rok neskôr má potom dosiahnuť pokrízový rastový vrchol.

Novú prognózu odprezentovali na pondelňajšej tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír spoločne s premiérom Robertom Ficom. Predseda vlády nové dáta okomentoval slovami, že potvrdzujú, že krajine sa darí a „táto vláda má obrovské výsledky“. Zároveň potvrdil, že ambíciou vlády je udržať krajinu v jadre Európskej únie, a preto pochválil ministra financií aj za dosahované výsledky v riadení verejných financií, ktoré sú podľa Fica v tejto súvislosti dôležitým faktorom.

Minister financií Peter Kažimír dodal, že slovenskému hospodárstvu v nasledujúcich rokoch budú pomáhať významné investície v automobilovom priemysle, pozitívom však je, že výraznú úlohu stále má zohrávať aj domáca spotreba. Štruktúru rastu tak považuje za vyváženú. Riziká prognózy minister vníma najmä v externom prostredí, napríklad v možnom negatívnom vplyve brexitu či situácie v talianskom bankovom sektore.

Stúpnuť by mala aj zamestnanosť

Zamestnanosť by podľa aktuálnej prognózy rezortu financií mala v tomto roku stúpnuť až o 1,8 %, v budúcom roku o 1,2 % a v nasledujúcich dvoch rokoch zhodne o 1 %. Pre roky 2018 až 2020 pritom inštitút prognózu rastu zamestnanosti navýšil zhodne o 0,1 percentuálneho bodu. Rovnako o 0,1 percentuálneho bodu navýšili odhad rastu nominálnych miezd v tomto roku na 3,6 % a o 0,2 percentuálneho bodu v roku 2018 na 4,6 %. Reálne mzdy by tak mali v tomto roku stúpnuť o 2,2 % a v roku 2018 o 2,9 %.

Miera nezamestnanosti by zase po tohtoročných 8,2 % mala postupne klesať na 7,5 % v budúcom roku, 6,9 % v roku 2019 a 6,2 % v roku 2020. Odhad rastu spotrebiteľských cien analytici rezortu financií v tomto roku navýšili o 0,2 % na 1,3 %. Následne by sa mala inflácia približovať k hranici 2 % a v roku 2020 by mala už dosiahnuť 2,1 %.