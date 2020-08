Hosťujúci sudcovia sú veľkou pomocou pre súdy, Kolíková ich vymenovanie schvaľuje

Pre každý súd je hosťujúci sudca veľká pomoc. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Urobila tak v reakcii na utorkové vymenovanie sudcov.

Medzi novovymenovanými sudcami prezidentkou Zuzanou Čaputovou sú dve hosťujúce sudkyne pre obvod Krajského súdu v Trnave Eva Krošlák Cmerová a Simona Vráblová a hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Nitre Boris Šiška.

Hosťujúci sudcovia pomáhajú, keď zo súdu dočasne vypadne sudca, či už pre materskú alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo je na stáži. „V prípade takéhoto dočasného výpadku nie je riešením vytvorenie nového sudcovského miesta. Na druhej strane je ale dôležité, aby mohol súd aj ďalej fungovať v plnom počte a rozhodovať veci,” napísala Kolíková.

Dodala, že hosťujúci sudcovia sa v súčasnosti na Slovensku zatiaľ rátajú v jednotkách. Osobne by bola rada, keby ich boli desiatky, pretože to podľa nej umožní predsedom krajských súdov flexibilnejšie reagovať na výpadky sudcov a je to reálny nástroj proti prieťahom v konaní.