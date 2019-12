Hotelu Junior Jasná vraj hrozil špekulatívny konkurz, Nadácia Intenda podala trestné oznámenie

Spoločnosť Hotely mládeže Slovakia, a. s. (HMS), stopercentná dcéra Nadácie Intenda, ochránila Hotel Junior Jasná pred špekulatívnym konkurzom. Informovala o tom v pondelok s tým, že v piatok 6. decembra dostala zamietavé rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I vo veci návrhu na konkurz zo strany stavebníka rekonštrukcie uvedeného hotela. Podľa spoločnosti sa tak potvrdil jej názor, že išlo o špekulatívny a účelový návrh na konkurz.

„Všetky pohľadávky v konkurze považujeme za sporné a ich spornosť sa podarilo počas konkurzného konania súdu preukázať,“ povedal správca Nadácie Intenda a predseda predstavenstva HMS Karol Brix.

„Vzhľadom na udalosti, ktoré viedli ku konkurznému konaniu a na podozrenia z protiprávneho konania zo strany tretích osôb, ktorého účelom bolo nadobudnutie majetku firmy HMS, konkrétne Hotela Junior Jasná, sme zároveň podali trestné oznámenie,“ uviedol Brix.

Rekonštrukcia zhoreného hotela

Spor vznikol pre rekonštrukciu Hotela Junior Jasná, ktorý v roku 2015 vyhorel. Návrh na konkurz podľa HMS podala spoločnosť Adifex, a. s., ktorá mala rekonštrukciu hotela realizovať v spolupráci so spoločnosťou HASTRA, s. r. o.

Rekonštrukcia sa začala ešte v lete 2017, keď skupina dodávateľov Adifex – Hastra začala s dodávkou prác pre HMS. Už na jeseň 2017 HMS evidovala omeškanie s prácami, ktoré sa postupne akumulovalo. V januári 2018 HMS pozastavila platby stavebníkovi práve pre spomínané omeškanie.

Keďže nedošlo k náprave a stavebník navyše deklaroval, že potrebuje výrazne viac času a peňazí na dokončenie rekonštrukcie hotela, v júni 2018 HMS odstúpila od zmluvy. V septembri 2018 následne Adifex podala návrh na konkurz.

Sporné pohľadávky

„Pohľadávku firmy Adifex považujeme za spornú, nakoľko sme voči nej vyčíslili nároky na náhradu škody a ušlého zisku, ktoré bolo možné započítať. V tejto veci sme predložili aj relevantné znalecké posudky. Znalec preukázal, že zavinenie na vzniku dodatočných prác a predĺženia lehoty výstavby bolo zo 75,8 % zavinené zo strany zhotoviteľa,“ poznamenal Brix.

Konanie navrhovateľa konkurzu, firmy Adifex, sa podľa predsedu predstavenstva HMS od začiatku javilo ako účelové a špekulatívne, keďže údajnú pohľadávku sa firma ani nesnažila vymáhať súdnou cestou. Navyše v priebehu konkurzného konania vzala svoj návrh na konkurz späť a následne tento krok znegovala.

Ako sporné sa podľa Brixa javia aj ďalšie pohľadávky, ako aj ich vstup do konkurzného konania. Okrem toho, do konkurzného konania v prospech stavebníka poskytli vyjadrenia aj bývalí členovia predstavenstva HMS, ktorí rekonštrukciu so stavebníkom dohodli.

Podpora aktivít mladých ľudí

Nadáciu Intenda a jej dcérsku spoločnosť Hotely mládeže Slovakia založili v roku 2001 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a občianske združenia Študentská rada vysokých škôl a Rada mládeže Slovenska.

Nadácia ako účelová organizácia má slúžiť rozvoju a podpore aktivít mladých ľudí a prispievať k vytváraniu priestoru pre ich účasť na živote spoločnosti. V posledných rokoch je Nadácia Intenda v dôsledku požiaru Hotela junior Jasná a neefektívneho manažmentu bývalého vedenia v dlhodobej prevádzkovej strate a stagnácii nadačnej činnosti.

Súčasné vedenie nadácie má záujem riešiť tento stav, v plnom rozsahu obnoviť nadačnú činnosť a opätovne napĺňať ciele a verejnoprospešný účel nadácie. Za týmto účelom chce prijať opatrenia a riešenie jej dlhodobej prevádzkovej straty a obnovenie grantových programov.