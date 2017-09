Hotovo, mám nové koleno, vraví Velez-Zuzulová po operácii, posledná sezóna nie je pasé

LYON 22. septembra (WebNoviny.sk) – Elitná slovenská aj svetová slalomárka Veronika Velez-Zuzulová už je po operácii kolena. Zrejme dopadla dobre, keď si 33-ročná skúsená lyžiarka v dobrej nálade na sociálnej sieti dovolila napísať:

„Hotovo, mám nové koleno! Nová kapitola môjho príbehu sa začína písať!“ Vzápätí pridala poďakovanie lekárovi vo francúzskom Lyone ako aj fanúšikom: „Merci Bertand Sonnery-Cottet a ďakujem aj vám za podporu a vašu energiu.“

Poslednú sezónu nevzdá

Dva dni po vážnom zranení kolena na predsezónnom sústredení v Argentíne Veronika Velez-Zuzulová bojovala sama so sebou a kládla si otázku, čo ďalej. Napokon sa rozhodla, že bude bojovať a svoju poslednú sezónu v kariére len tak nevzdá.

Operácia roztrhnutého predného skríženého väzu v kolene za normálnych okolností znamená stop na minimálne pol roka. Víťazke piatich pretekov Svetového pohára sa však naskytla možnosť zákroku modernou technológiou vo Francúzsku, po ktorom, ak bude všetko v poriadku, sa bude môcť postaviť na lyže už v decembri.

To je jasný signál, že posledná sezóna v kariére 33-ročnej špecialistky na slalom ešte nie je pasé. Bude sa snažiť byť pripravená najmä na februárový vrchol – ZOH v Pjongčangu.

Francúzsky lekár poznal riešenie

„Hneď po zranení ma kontaktoval francúzsky lekár, ktorý ma operoval aj pred štyrmi rokmi. Vravel mi, že má pre mňa riešenie. Lenže najprv som musela podstúpiť magnetickú rezonanciu, aby som sa uistila, že to je len roztrhnutý väz a nič iné. To sa napokon potvrdilo a v piatok popoludní ma v Lyone čakal zákrok modernou technikou. Nemôžem povedať, že som teraz šťastná, ale rozhodne ani nešťastná. Beriem to tak, že som dostala ešte jednu šancu a že všetko ešte nie je stratené,“ povedala ešte v pondelok Velez-Zuzulová pre SITA.