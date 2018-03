Hovorí sa jej „choroba svadobnej cesty“ Milovanie a infekcie močových ciest spolu úzko súvisia

BRATISLAVA 16. marca 2018 (WBN/PR) – Choroba svadobnej cesty alebo choroba medových týždňov? Nehľadajte za tým nič zvláštne, len milé pomenovanie problému, ktorým infekcia močových ciest rozhodne je. Hlavná príčina sa v skutočnosti volá Escherichia coli, čo je baktéria, ktorá sa prirodzene vyskytuje v stolici a je v 9 z 10 prípadov zodpovedná za problémy močového ústrojenstva. To ona má na svedomí známu pálčivú bolesť pri močení, bolesti v podbrušku a časté nutkanie na toaletu. Ako súvisí táto baktéria s milovaním a vyššie popísanými problémami?

Baktérie z konečníka sa môžu dostať do močovej trubice často práve pri bežnom milovaní. V týchto miestach však nemajú čo robiť a následkom toho môžu byť práve infekcie močových ciest. „Pacienti si tieto riziká sexuálneho života často neuvedomujú a vlastne ani nepripúšťajú. To, že je sex jedným z hlavných rizikových faktorov infekcie močových ciest, počujú prvýkrát,“ hovorí primár urológie v Oblastnej nemocnici Kladno, MUDr. Marek Krolupper a dodáva: „Jednoduchý krok, ktorý pomáha infekciám predchádzať je ísť sa ihneď po sexe vymočiť. K podpore zdravia močových ciest možno využívať aj niektoré tradičné rastlinné prípravky. Tie obsahujú napríklad extrakt zo zlatobyle, ktorý podporuje zdravie močových ciest, brusnice a pod.“

Dobrá správa jednoznačne je, že infekcii močových ciest je možné predchádzať bez toho, aby ste sa museli vyhýbať milovaniu. Hoci sex predstavuje väčšie riziko vzniku infekcie močových ciest, na vine sú stále baktérie. Pred nimi sa môžete brániť niekoľkými spôsobmi. Nezabudnite vždy po milovaní navštíviť toaletu. Baktérie, ktoré sa po akte môžu dostať do kontaktu s močovou trubicou a spôsobiť infekciu, sú močom z tela prirodzene vyplavené von. Dodržujte pravidelný pitný režim, správnu intímnu hygienu a utierajte sa vždy smerom von. Tento postup tiež sťažuje baktériám cestu k močovej trubici.

Hľadajme pravého vinníka

Escherichia coli sa bežne nachádza v našom tráviacom trakte a v okolí konečníka. To je jej prirodzené pôsobisko, kde neškodí. Ba naopak, zabraňuje tomu, aby sa v tele premnožili iné baktérie, ktoré môžu byť ľudskému zdraviu nebezpečné. Escherichia coli v tráviacom trakte síce pomáha, ale keď sa dostane do miest, kam nepatrí, je to problém! Napríklad od močovej trubice, čo platí hlavne u žien, to nemá ďaleko. Tu a presne takto sa infekcia močových ciest môže začať.

Včasná diagnostika a prevencia sa oplatí

Keď už pociťujete, že niečo nie je v poriadku a infekcia močových ciest je na ceste, riešte problém hneď. Rozhodne nie je dobré čakať „kým to prejde“. Myslite na svoje zdravie a voľte postupy, ktoré budú k vášmu telu šetrné. Dôležitú úlohu pri prevencii a podpore organizmu pri infekciách hrá imunita, na podporu funkcie imunitného systému užívajte preto napríklad vitamín D. Podporiť zdravie svojich močových ciest môžete aj doplnkami stravy, ktoré obsahujú zložky rastlinného pôvodu. Medzi vhodné doplnky patrí Urinal®. Ponúka totiž unikátnu kombináciu extraktu zo zlatobyle obyčajnej a vitamínu D, navyše je obohatený o kvalitný extrakt z kanadských brusníc. Urinal® je možné užívať súčasne s liečbou antibiotikami.

