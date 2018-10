Hovorka už hrá v prvej formácii Admiralu, vyjadril sa aj k údajným finančným problémom klubu

VLADIVOSTOK 12. októbra (WebNoviny.sk) – Reprezentant SR Marek Hovorka má za sebou prvých osem štartov v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). V septembri sa dohodol na zmluve s klubom Admiral Vladivostok. Na Ďalekom východe si ho však vyhliadli ešte skôr.

„Ťahalo sa to už od konca júla, kedy ma z Vladivostoku oslovili prvýkrát. Do septembra mali zakázané podpisovať zmluvy s cudzincami, takže som musel čakať. Dva týždne boli v Pardubiciach, polovicu toho času som bol s tímom aj ja. Potom som sa pripravoval individuálne a čakal som na definitívu,“ uviedol Marek Hovorka pre agentúru SITA.

Vedenie klubu má od neho iba tie najvyššie požiadavky. „Čakajú zrejme to, čo od každého cudzinca – aby som bol lepší ako domáci hráči a aby som bol produktívny,“ prezradil.

Po zoznámení sa s novým prostredím sa prepracoval do prvej formácie tímu. Dosiaľ si pripísal dve asistencie, na premiérový zásah stále čaká. „V prvých piatich či šiestich zápasoch som sa ‚rozkukával‘, nemal som ani nejaký vysoký ´ice-time´. Teraz sa to už postupne dostáva do normálnych koľají. Naposledy som hral asi 18 minút,“ zhodnotil Hovorka.

Admiral ťahá sériu piatich prehier

Jeho tímu sa zatiaľ v sezóne 2018/2019 nedarí – Vladivostok neuspel už v piatich stretnutiach po sebe, na konte má iba tri triumfy. „Veľa zápasov sme si prehrali vlastnými chybami v posledných minútach. Sú to veci, ktoré nezvládame. Nešli nám ani presilovky, o oslabeniach radšej ani nehovorím,“ zamyslel sa 34-ročný krídelník nad príčinou nepriaznivých výsledkov.

Admiral dosiaľ naposledy nestačil na domácom ľade na čínsku Červenú hviezdu Kchun-lun, ktorej podľahol tesne 2:3. Vladivostok síce vyrovnal z 0:2 na 2:2, ale o víťazstve hostí rozhodol necelú minútu a pol pred koncom tretej tretiny v presilovej hre Brandon Yip.

„Bol to asi piaty zápas po sebe, ktorý sme takto ‚prešustrovali‘. Aj predtým sme napríklad v domácom zápase s Magnitogorskom viedli štyri minúty pred koncom 3:2 a napokon sme prehrali 3:4. Buď spravíme individuálne chyby na konci zápasu alebo príde vylúčenie. Nezvládame závery zápasov,“ vyhlásil rodák z Dubnice nad Váhom.

Prvý Hovorkov zápas bol proti Slovanu

Hovorka si odbil premiéru v KHL 21. septembra v domácom dueli proti Slovanu Bratislava. Admiral sa s „belasými“ stretne znovu 16. októbra, tentoraz na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. „Teším sa, pretože budem aspoň chvíľu doma. Príde sa pozrieť veľa známych. Bude to pre mňa špecifické, ale ešte je to ďaleko, zatiaľ to nejak špeciálne nevnímam,“ povedal Hovorka, ktorý v uplynulom ročníku hral za HC Košice.

V ostatnom období sa objavili informácie, že Admiral je vo finančných problémoch. Vedenie KHL dokonca suspendovalo členov vedenia klubu Admiralu Vladivostok Sergeja Sošnikova a Alexandra Selivanova. Dôvodom je skutočnosť, že klub riadne nespláca dlhy hráčom, k čomu sa zaviazal. Ide o nové dlhy, aj tie z predchádzajúcej sezóny, celkovo v hodnote 102,8 milióna rubľov (približne 1,33 milióna eur).

Vicemajster sveta z roku 2012 tvrdí, že v jeho prípade so mzdou nie sú problémy. Takisto si nemyslí, že by v tíme bola napätá atmosféra. „Podľa môjho názoru to sú zrejme problémy z minulosti. Tento rok je všetko tak, ako má byť. Výplaty chodia načas, nie je žiadne meškanie. Klub si poctivo plní svoje pohľadávky. Čo bolo minulý rok, to neviem. V kabíne sa o tom nehovorí, normálne fungujeme ďalej,“ uzavrel Hovorka pre agentúru SITA.