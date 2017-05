HR konferencia nemusí byť len o teórii – SOFTIP HR DAY 2017 vás o tom presvedčí

Bratislava 16.5.2017 ( WBN/PR ) – Spoznajte riešenia reálnych potrieb a problémov slovenských firiem v oblasti HR. O svoje skúsenosti sa podelia zaujímaví spíkri pôsobiaci v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vo svojich príspevkoch sa budú venovať okrem iného aj možnostiam zlepšenia manažmentu personalistiky a náboru zamestnancov. Nevynechajú ani oblasť podpory HR procesov najmodernejšími technológiami. To a mnoho iného na konferencii SOFTIP HR DAY 2017.

Tento zaujímavý projekt spúšťa slovenská IT jednotka v oblasti HR s cieľom zaplniť medzeru na trhu a pripraviť podujatie, ktoré sa bude venovať predovšetkým praktickým skúsenostiam a riešeniam. Aj preto je jeho program vyskladaný z reálnych príkladov a oblastí, ktoré riešia spoločnosti v oblasti human capital managementu, zo zručností nadobudnutých nielen na strane personalistov, ale aj top manažérov. Hlavným zámerom je podeliť sa o skúsenosti expertov SOFTIPu, ktoré získali u viac ako 1 200 zákazníkov.

„Táto bohatá vzorka rôznych segmentov podnikania vytvára cennú databázu poznatkov z reálneho biznisu a práve o tie sa chceme so všetkými účastníkmi konferencie podeliť,“ povedal Martin Vlčko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ SOFTIP, a. s.

Špeciálnym hosťom podujatia bude najznámejší slovenský športový komentátor a moderátor Marcel Merčiak, ktorý sa z pozície šéfa športového spravodajstva RTVS podelí o svoje skúsenosti s riadením tímov pri tak náročných projektoch ako sú napríklad Olympijské hry.

Konferencia SOFTIP HR DAY 2017 sa uskutoční 7. júna 2017 v konferenčnom a kúpeľnom rezorte Hotel Kaskády**** Sliač / Sielnica

Všetky informácie ako aj registračný formulár sú k dispozícii na stránke www.softip.sk/sk/konferencia2017 .

O spoločnosti SOFTIP

Spoločnosť SOFTIP, ako slovenská jednotka na trhu podnikových informačných systémov, už viac ako 26 rokov prináša inovatívne komplexné IT riešenia, ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky firiem a organizácií všetkých veľkostí na Slovensku aj v zahraničí.

Desať víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards. Dvojnásobný držiteľ titulu Microsoft Partner of the Year. Dlhodobo najlepší partner SAP pre riešenie SAP Business One. Vlastníctvo viacerých prestížnych certifikátov od popredných svetových spoločností. Aj to je SOFTIP.

Spoločnosť má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

SOFTIP je členom IT Asociácie Slovenska.