Hráč Manchestru City Zinčenko nenávidí okupantov, ruských futbalistov vyzýva na boj proti vojne

Ukrajinský futbalista Oleksandr Zinčenko priznal, že je sklamaný z ruských hráčov, ktorí sa verejne nepostavili proti rozhodnutiu Kremľa napadnúť susednú Ukrajinu.

„Mám tam priateľov, malý okruh, ale už sa to zredukovalo takmer na nulu,“ povedal Zinčenko podľa webu denníka Marca.

Ruskí futbalisti sa boja väzenia

„Niektorí chlapci, ktorých poznám, mi hneď po začiatku invázie napísali: ´Je mi to veľmi ľúto, Alex, ale nemôžeme nič robiť.´ Samozrejme, že môžete. Ak budete ticho, znamená to, že podporujete to, čo sa práve deje na Ukrajine,“ vyhlásil 25-ročný hráč anglického Manchestru City.

Podľa Zinčenka sa možno ruskí futbalisti boja, že by pre prísne zákony mohli skončiť vo väzení. Zároveň však vraví, že ak by sa všetci rozhodli prehovoriť na sociálnych sieťach a postavili sa proti vojne, určite by ich ruská polícia nešla všetkých pozatýkať.

Niektorí si zvykli na brutalitu

Zinčenko tvrdí, že každý deň začína tým, že siahne po mobilnom telefóne a sleduje, aké sú nové správy z Ukrajiny.

„Už je to viac ako sedem týždňov a môžete vidieť, že niektorí ľudia začínajú zabúdať. Zvykli si na brutalitu, ktorá sa odohráva v mojej krajine. Ľudia hladujú, umierajú, objavujú mŕtve telá… Musíme o tom hovoriť ešte viac. Každým dňom čoraz viac nenávidím ľudí, ktorí prišli napadnúť našu krajinu. Neprestanem o tom hovoriť, pretože celý svet musí poznať pravdu,“ dodal ľavý obranca, ktorý pred prestupom do Anglicka v roku 2016 krátko hrával v ruskej Ufe.