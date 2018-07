Hráči bojovali a vydali zo seba to najlepšie, povedal kouč Čerčesov po prehre Ruska na MS vo futbale

SOČI 8. júla (WebNoviny.sk) – „Šampióni našich sŕdc! Ďakujeme, chlapi, ste najlepší!“ napísal po sobotňajšej prehre domácich Rusov vo štvrťfinále XXI. svetového šampionátu vo futbale (14. júna – 15. júla) web ruského denník Sport-Express.

„Zborná“ bola blízko k tomu, aby prenikla do semifinálovej spoločnosti Francúzov, Belgičanov a Angličanov. Proti však boli Chorváti. Duel sa po riadnom hracom čase (1:1) aj po predĺžení (2:2) skončil nerozhodne, v penaltovej lotérii mali viac šťastia Balkánci.

„Vatreni“ zvládli na turnaji už druhý jedenástkový rozstrel, po 20 rokoch sú v najlepšej štvorke a v súboji o finále nastúpia proti tímu z „kolísky futbalu“. Druhú semifinálovú dvojicu utvorili Francúzsko a Belgicko.

Bojovali v každej chvíli

„Samozrejme, skutočnosť, že už nemáme šancu bojovať o pohár pre majstra sveta, je frustrujúce. Ukázali sme sa však v dobrom svetle – futbalisti, fanúšikovia, celá krajina. Sme dvojnásobne radi, že sme sa predviedli ako dobrý organizátor MS. Teraz sa nesmieme uspokojiť, ale urobiť ďalšie kroky. Hráči, ktorí tu boli, vydali zo seba to najlepšie. Bojovali v každej chvíli, ale proti Chorvátsku sme nemali dostatok šťastia. Dokázali sme však nemožné – to, že sa krajina zamilovala do nášho národného mužstva,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Rusov Stanislav Čerčesov.

Rusko beztak dosiahlo najväčší úspech na scéne MS v ére samostatnosti. Pri ostatných troch účastiach medzi svetovou smotánkou nikdy nepreniklo zo základnej skupiny (1994, 2002, 2014). Niekdajší Sovietsky zväz však bol pravidelným účastníkom vyraďovacích kôl svetového šampionátu – zo siedmich štartov na MS nepostúpil zo skupiny iba raz (1990). Najväčší úspech dosiahol ZSSR pred 52 rokmi na turnaji v Anglicku, kde obsadil 4. miesto.

Bola to dráma

Jednou z hviezd Ruska na týchto MS bol krídelník Denis Čeryšev. Odchovanec Realu Madrid, momentálne pôsobiaci v FC Villarreal, strelil na šampionáte 4 góly. Spomedzi Rusov bol v minulosti na MS (vrátane čias Sovietskeho zväzu, pozn.) strelecky úspešnejší jedine Oleg Salenko v USA 1994, keď skóroval šesťkrát.

„Za tento zápas chcem pred hráčmi zložiť poklonu a ďakujem im za ich odhodlanie a prístup. Bola to dráma. Najprv sa na nich valila kritika, potom im ľudia začali veriť a dokázali, že patria medzi najlepších,“ povedal 27-ročný rodák z Nižného Novgorodu Čeryšev.

Ignaševič nechýbal v zostave ani minútu

Pre ruského stopéra Sergeja Ignaševiča bol duel s Chorvátmi posledný v jeho bohatej profesionálnej kariére. Dosiahol viacero úspechov – dovedna 6-krát triumfoval v domácej najvyššej súťaži a 7-krát vyhral Ruský pohár, na medzinárodnej scéne sa tešil z víťazstva v Pohári UEFA (2005) a na ME 2008 získal v reprezentačnom drese bronzovú medailu.

K úspechom bude zaiste počítať aj účinkovanie Rusov na domácich MS 2018. Ignaševič pôvodne nefiguroval ani v širšej nominácii na „mundial“. Po zranení Ruslana Kambolova mu zavolal tréner Čerčesov a oslovil ho s ponukou, či by bol ochotný prísť pomôcť mužstvu. Skúsený 38-ročný zadák nakoniec na šampionáte nechýbal v zostave Ruska ani minútu.

„To je všetko. Je veľmi ťažké si uvedomiť, čo to bolo… Nevedel som si ani predstaviť, že futbalovú kariéru ukončím na takejto vysokej úrovni. Som rád, že som bol súčasťou tohto tímu, koncepcie nášho trénera a našej futbalovej krajiny skoro dve desaťročia. Ďakujem za prejavenú priazeň všetkým fanúšikom CSKA Moskva,“ vyhlásil Ignaševič.

