Hráči Cavaliers sa po incidente so súpermi vyhli dištancu, nastúpia do druhého zápasu finále NBA

NEW YORK 2. júna (WebNoviny.sk) – Basketbalisti tímu Cleveland Cavaliers Tristan Thompson a Kevin Love môžu nastúpiť v nedeľňajšom druhom finálovom zápase NBA proti Golden State Warriors.

Obom spoluhráčom LeBrona Jamesa hrozil dištanc za incidenty v samom závere štvrtkového prvého stretnutia finálovej série. Thompsonovi sa nepáčilo, že jeho protihráč Shaun Livingston už v čase, keď do konca rozhodnutého zápasu zostávali iba sekundy, ešte zaútočil na kôš, a razantne ho zastavil.

Za to dostal od rozhodcov diskvalifikačnú chybu. Následne ešte trafil od zlosti loptou do tváre Draymonda Greena, za čo si vyslúžil pokutu 25 000 dolárov.

Opora Cavaliers Love vstúpil na palubovku a začal argumentovať s rozhodcami o faule. Ak by sa ako hráč z lavičky zapojil do strkanice, mohol dostať trest zastavenia činnosti, no vedenie ligy usúdilo, že sa včas stiahol. Basketbalisti Golden State triumfovali v prvom finálovom súboji nad hráčmi Clevelandu na domácej pôde až po predĺžení 124:114.