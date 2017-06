Hráči EUHL podporili v ostatnej sezóne viaceré charitatívne podujatia

Bratislava, 15.6.2017 ( WBN/PR ) – Nielen, že sa popri štúdiu na vysokých školách aktívne venujú hokeju v rámci Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL), ale čas si nájdu aj na podporu tých, ktorí to potrebujú. Počas ostatnej sezóny sa mužstvá, ako prezradili ich samotní manažéri, zúčastnili viacerých charitatívnych podujatí. Niektoré dokonca sami zorganizovali.

Projekt univerzitného hokeja ponúka mladým študentom možnosť nevzdať sa svojho obľúbeného športu napriek rozhodnutiu vzdelávať sa na vysokej škole. Skĺbenie štúdia so športom je tak súčasne aj prevenciou kriminality, ktorú vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a to nielen pre samotných hráčov či členov realizačných tímov, ale tiež pre fanúšikov a priaznivcov spomínaného športu. Často práve spolupráca tímov s divákmi vie pomôcť dobrej veci. Príkladom toho sú viaceré charitatívne podujatia a činnosti, výsledkom ktorých bola pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Už tradičnú „plyšákovú búrku“ zažili hráči s divákmi v Plzni na hokejovom stretnutí Akademici Plzeň vs. Paneuropa Kings, pričom vyzbierané hračky poputovali deťom do Fakultnej nemocnici v Plzni. Bystrickí hokejisti si pre možnosť podporiť Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici pripravili špeciálnu edíciu dresov, ktoré boli následne dražené. Práve financie z tejto dražby poputovali do spomínaného centra. Pomocnú ruku podali i bojovníci z Gladiators Trenčín, ktorí celý výťažok z dobrovoľného vstupného zo zápasu proti Diplomatom venovali Trenčianskej nadácii. Zbierky sa, čo je obdivuhodné, zúčastnili dokonca i samotní hráči z oboch účastníckych tímov.

Hráči univerzitných celkov sa počas ostatnej sezóny EUHL zúčastnili i viacerých charitatívnych behov. Prešovskí hokejisti z UNIPO Warriors nechýbali na behu mestom v rámci VSE CITY RUN, Technika Praha sa zúčastnila na Behu mieru medzi Kladnom a Lidicami. Súčasťou jedného z najznámejších charitatívnych behov, a síce Wings for life, ktorý sa koná v rovnaký čas takmer na celej planéte, boli hráči a členovia realizačného tímu Diplomats Pressburg.

„Hoci v spoločnosti často koluje predstava, že hokejisti sú vždy a všade tvrdí chlapi, po zoskočení z ľadu sú i oni bežnými ľuďmi, ktorí keď môžu, pomôžu. Hráči z Plzne sa zúčastnili projektu Legenda pomáha, prešovskí hokejisti navštívili deti s autizmom v špeciálnej škole. Medzi deti zavítali i Diplomati, ktorí tým najmenším v materskej škole predstavili hokej ako taký a aj hokejovú výstroj. Tiež nemôžem zabudnúť na zbierku hračiek, ktorú zorganizovala Technika Praha, a následne ich všetky venovali Detskému rehabilitačnému stacionáru Zvonek v Kladne. Tých aktivít je oveľa viac a som naozaj hrdý, že naši hráči preukazujú svoju ľudskosť. Musíme si navzájom pomáhať a vždy, keď sa dá, podať ruku slabším a pomôcť im vstať,“ vyslovil Ľubomír Sekeráš, viceprezident Európskej univerzitnej hokejovej asociácie, ktorá je riadiacim orgánom EUHL.

autor : Janka Danková (EUHA)