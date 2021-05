Chelsea v semifinále Ligy majstrov vyradila Real Madrid a vo finále vyzve Manchester City

Turecký Istanbul bude v sobotu 29. mája hostiť čisto anglické finále futbalovej Ligy majstrov 2020/2021. Po utorkovom prieniku hráčov Manchestru City cez Paríž Saint-Germain totiž cez semifinále prešli aj futbalisti londýnskej Chelsea.

„The Blues“ v prvom zápase na pôde španielskeho Realu Madrid dosiahli cennú remízu 1:1, v domácej odvete svojho súpera zdolali 2:0. Kým pre Manchester City to bude premiérové finále LM v histórii, Chelsea sa už v minulosti dvakrát predstavila v záverečnom súboji súťaže a v roku 2012 ju aj vyhrala.

Mount ťažko hľadal slová

Nerozhodný výsledok z prvého duelu dával Londýnčanom reálnu šancu pomýšľať na postup a výkonom v domácom prostredí túto možnosť aj využili.

V prvom polčase poslal zverencov nemeckého trénera Thomasa Tuchela do vedenia koučov krajan Timo Werner, ktorého v 67. minúte na hracej ploche nahradil americký legionár Christian Pulisic. A práve 22-ročný Američan prihral v 85. minúte svojmu rovesníkovi Masonovi Mountovi na gólovú poistku. Po nej Real potreboval na postup streliť dva góly, ale nedostal sa ani k jednému.

Finále Ligy majstrov na konci mája teda obstarajú dve mužstvá z rovnakej krajiny, čo však v Lige majstrov nie je až taká rarita. Od roku 2000 to bude už ôsme takého finále. V jari 2000 si v ňom zahrali Real Madrid a Valencia, o tri roky neskôr AC Miláno a Juventus Turín, o ďalších päť rokov Manchester United a Chelsea, po nich v jari 2013 Bayern Mníchov a Borussia Dortmund, v rokoch 2014 a 2016 Real Madrid s Atléticom Madridom a napokon v sezóne 2018/2019 aj dvojica Tottenham Hotspur s FC Liverpool.

„Len veľmi ťažko sa mi hľadajú slová na vyjadrenie pocitov po postupe. Previedli sme skvelý výkon v mimoriadne ťažkom zápase. Poznali sme silu súpera, že dokáže v krátkom čase otáčať zápasy. A na to sme si museli dať pozor,“ komentoval po súboji pre BT Sport autor druhého gólu domácich Mason Mount.

Real bude vo finále chýbať už tretí rok

Mount sa po desiatich rokoch stal ďalším Angličanom, ktorý skóroval v semifinále LM. V apríli 2011 sa to podarilo vo farbách Manchestru United Waynovi Rooneymu. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že kouč Thomas Tuchel v minulej sezóne dotiahol francúzsky Paríž Saint-Germain do neúspešného finále proti Bayernu Mníchov a po necelom roku sa mu to podarilo aj s Chelsea.

Chelsea svojho súpera držala počas celého duelu na dištanc a aj keď štatistiky hovoria o piatich strelách na bránku u oboch súperov, „biely balet“ nebol dostatočne nebezpečný a tretí rok po sebe bude chýbať vo finále LM. Predtým sa počas piatich sezón dostal do finále až štyrikrát a zakaždým získal „ušatú trofej“.

„Môžem vyhlásiť, že Chelsea postúpila zaslúžene. My sme síce bojovali a skúšali to, no súpera si zaslúžil víťazstvo aj postup. Som však na svojich chlapcov hrdý – dostali sa ďaleko a zostali tesne pred finále. My sme dnes nemali čisté šance, súper i ich vytvoril niekoľko. Ale aj taký je futbal,“ komentoval kouč Realu Zinedine Zidane podľa Movistaru.