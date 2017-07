Hráči MHC Martin sa vzdávajú časti platov, aby zachránili Tipsport ligu

MARTIN 13. júla (WebNoviny.sk) – Hráči hokejového klubu MHC Martin prišli s kompromisom, ktorý by ešte mohol v Martine udržať Tipsport ligu.

Tridsiatka hráčov sa dohodla, že sa vzdá 40 percent nevyplatených výplat a odmien. Ak im zvyšných 60 percent doplatí mesto zo sľúbenej dotácie, klub by mal vyrovnané všetky podlžnosti voči hráčom a ešte by sa mohol uchádzať o extraligovú licenciu.

Dúfajú, že ich mestskí poslanci podporia

“Hráči a realizačný tím sa vzhľadom na udržanie MHC Martin v extralige vzdávajú 40 percent odmien, ktoré im prináležia za sezónu 2016/2017. Je to podmienené prerozdelením dotácie z mesta vo výške 100-tisíc eur, ktorá bola schválená na sezónu 2016/2017. Ak vzhľadom na nútenú správu mesta nebola dosiaľ vyplatená, bude to záležať od poslancov mesta, ktorí túto účelovú investíciu musia 28. augusta na zastupiteľstve schváliť. Dúfame, že poslanci pochopia situáciu tridsiatich rodín a tento návrh schvália a po takej úspešnej sezóne, ktorá prilákala na štadióny tisíce ľudí, návrh podporia,“ prečítal na štvrtkovej podvečernej tlačovej konferencii v Martine spoločné vyhlásenie hráčov iniciátor tohto kompromisu krídelník Branislav Rapáč. Štvrtková akcia trvala takmer dve hodiny a prišlo na ňu aj približne dvesto priaznivcov martinského hokeja.

Výpadok financií spôsobili problémy mesta

Hráči MHC nemajú zaplatené výplaty prevažne za mesiace január až apríl, niektorí aj za november a december a tiež odmeny za play-off v celkovej sume 185-tisíc eur. Vzdávajú sa teda 75-tisíc a žiadajú vyplatiť 110-tisíc eur.

Podľa člena dozornej rady hokejového klubu Zdenka Kozáka rozpočet MHC Martin bol v sezóne 2016/2017 nastavený na 800-tisíc eur.

Výpadok 185-tisíc spôsobilo nevyplatenie mestskej dotácie, pretože mesto sa medzitým dostalo do nútenej správy, a tiež finančné problémy jedného z rozhodujúcich sponzorov, ktorý nedal klubu sľúbených 85-tisíc eur. Okrem toho má podľa Kozáka klub aj dlhodobý účtovný dlh, ktorý sa za 15 rokov vyšplhal na približne 650-tisíc eur.

Problémy sa dotýkajú aj mládežníckeho hokeja

“Musím povedať, že keď mi Braňo Rapáč telefonoval, tak som bol rád, že si nevidíme do očí, pretože som bol od hanby červený. Je pravda, že v MHC sú problémy už dlhodobo a to, čo sa udialo v martinskom hokeji od začiatku mája až doteraz, zrejme asi nerobí mestu dobrú vizitku. Na najbližšom zastupiteľstve spoločne s poslancom Martinom Hudecom predložíme záväzné uznesenie, ktoré bude v znení, že ak mesto vyjde z nútenej správy, v čo najkratšom čase vyplatí dotáciu na klub MHC, aby mohli byť vyplatení hráči. Tu sa nejedná len o týchto hráčov, ale aj o to, aby pokračoval mládežnícky hokej. Keď dovolíme, aby MHC padol, automaticky zostupujú do najnižších súťaží aj juniori a dorastenci a veľmi dobre vieme, že juniori postúpili len teraz do extraligy a trvalo to tri roky,“ povedal člen dozornej rady hokejového klubu MHC Martin a mestský poslanec Zdenko Kozák.

Či bude MHC Martin v sezóne 2017/2018 hrať Tipsport ligu alebo prvú ligu, sa podľa Kozáka rozhodne až v auguste. Bude to záležať od nových akcionárov, ako dokážu ozdraviť finančnú kondíciu klubu. Medzitým si väčšina hráčov, ktorí to v uplynulej sezóne dotiahli na štvrté miesto v extralige, našla nový angažmán.

Koľkí ešte zostali hráčmi martinského klubu, nevedeli povedať Kozák ani Rapáč. Druhý menovaný však zdôraznil, že v situácii, keď od konca apríla s hráčmi nikto z vedenia klubu nekomunikoval, je hľadanie si nových pôsobísk pochopiteľné.