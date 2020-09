Hráči NHL už nechcú žiť v bubline pre COVID-19. V budúcej sezóne to neurobíme, sľubuje šéf NHLPA Fehr

Šesťdesiatštyri dní strávených v tzv. hokejovej bubline pripadá útočníkovi Tampy Bay Barclayovi Goodrowovi ako večnosť. Tých pár nocí do konca finálovej série proti Dallasu ešte 27-ročný krídelník vydrží, ale viac už ani sekundu.

„Je to náročné. Cítim sa, ako keby ma pomleli,“ uviedol Goodrow. „Verím, že toto už nebudeme musieť nikdy absolvovať a vrátime sa do normálu,“ pridal sa útočník Vegas Max Pacioretty.

Ďalšia sezónna „bublina“ vraj nehrozí

Oni dvaja aj ďalší hráči dúfajú, že v budúcej sezóne sa už tzv. bubliny, kde budú hokejisti uzatvorení pred okolitým svetom, nebudú diať. Hráči sa zhodujú, že sezóna NHL 2020/2021 aj napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu sa nesmie zmeniť na jednu veľkú ochrannú karanténu.

„Neuzavrieme sa do bubliny na celú sezónu. Nikto to neurobí na štyri či až šesť mesiacov. To určite nie. Budeme skúmať, či je možné vytvoriť také prostredie s pravidelným testovaním, do ktorého by ľudia vstupovali aj vychádzali z neho bez pozitívnych výsledkov testov,“ povedal výkonný riaditeľ NHLPA Don Fehr pre agentúru AP.

Rokovania začnú už čoskoro

Vedenie NHL a NHLPA čakajú už len na uzatvorenie sezóny 2019/2020, aby mohli ihneď začať rokovania o tej nasledujúcej. Teoreticky už v pondelok večer môže Tampa Bay získať Stanley Cup (vo finálovej sérii vedie nad Dallasom 3:2) a v utorok sa môžu dohodnúť zdravotné protokoly aj provizórne termíny ročníka 2020/2021.

Témou dňa bude aj účasť fanúšikov v určitom obmedzenom počte vzhľadom na kapacity jednotlivých hokejových stánkov.

Zatiaľ prenikli iba strohé správy o tom, že nová sezóna sa nezačne skôr ako 1. decembra, ale pravdepodobnejšie to vyzerá až na koniec decembra či začiatok januára. „Všetko poriadne zvážime, nič nechceme uponáhľať,“ pokračoval Fehr.

Finančné straty pre prázdne tribúny

Podľa komisára NHL Garyho Bettmana je účasť fanúšikov na zápasoch priamo spojená s 50 percentami výnosov zo súťaže.

„Fanúšikov zrejme nebudeme môcť vpustiť na všetky štadióny 31 účastníkov NHL. Je to niečo, nad čím nemáme kontrolu, keďže epidemiologickú situáciu v jednotlivých regiónoch USA a Kanady majú na starosti miestne vlády a úrady verejného zdravotníctva,“ skonštatoval Bettman.

Už teraz je isté, že ak koronavírus do decembra neustúpi, jednotlivé kluby utrpia väčšie či menšie finančné straty, ktoré budú úmerné aj počtu ľudí na tribúnach. A to sa potom negatívne premietne aj do platov hráčov.

„Hráči sú dospelí ľudia a rozumejú tomu. Môžu reptať a želať si, aby to bolo inak. Nikto z nás si neželá nič z toho, čo teraz prežívame. Ak im však niečo nasľubujeme bez reálneho finančného vykrytia, bude to ešte horšie. Metódou cukru nič nezmôžeme,“ doplnil Fehr.

V hre je aj skrátená sezóna bez cestovania

Skúsený 72-ročný funkcionár pripustil, že do úvahy prichádza aj skrátená sezóna napríklad so 60 zápasmi a obmedzeným cestovaním po vzore bejzbalu.

NHL by mala dospieť k takému záveru, aby sa Stanleyho pohár v budúcej sezóne odovzdal ešte pred OH v Tokiu, lebo držiteľom amerických práv pre olympijské hry je rovnaká spoločnosť ako tá, čo vlastná práva pre NHL, čiže NBC.

„Našou úlohou bude dosiahnuť určitý stupeň bezpečnosti pre hráčov, divákov, zamestnancov klubov aj novinárov za predpokladu, že ich dostaneme späť do hokejových arén. Bude to však veľmi náročná úloha,“ uzavrel Fehr.