Aktualizované: Slovan dosiahol svoj najvyšší triumf v tejto sezóne KHL, Smoleňák strelil dva góly

aktualizované: 9. októbra, 22:15

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava si v pondelok pripísali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) šiesty triumf v tejto sezóne, keď v domácom prostredí zdolali HK Soči hladko 4:1. Tréner Eduard Zankovec dosiahol prvé víťazstvo na lavičke „belasých“. Pre Slovan to bol najvyšší tohtosezónny trumf.

Po bezgólovej prvej tretine, v ktorej mali mierne navrch hostia, otvoril skóre stretnutia Michal Řepík v 27. minúte. Ešte pred druhou sirénou upravil na 2:0 Radek Smoleňák. Tretí presný zásah domácich pridal v 43. minúte obranca Nick Ebert a už na 4:0 zvýšil svojím druhým gólom v zápase Smoleňák. Konečnú podobu výsledku dal v 55. min hosťujúci Nikita Ščitov.

Po pondelku má bratislavský klub na svojom konte 22 bodov a v tabuľke Západnej konferencie sa posunul na 11. pozíciu. Po sérii šiestich domácich duelov, v ktorých Slovan získal 10 bodov, čaká na „belasých“ séria štyroch súbojov u súperov. Ten nasledujúci odohrajú vo štvrtok 12. októbra na ľade Avtomobilistu Jekaterinburg. Doma sa najbližšie predstaví 23. októbra proti Dinamu Moskva.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA (KHL)

pondelok

HC Slovan Bratislava – HK Soči 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Góly: 27. Řepík (Viedenský), 32. Smoleňák (Colby Genoway, Meszároš), 43. Ebert (Després), 52. Smoleňák – 55. Ščitov (O’Dell, Polášek)

Vylúčení: 7:8 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kulakov, Olenin – Golovľov, Micheľ (všetci Rus.), 6051 divákov

Zostavy:

Slovan: Mazanec – Ebert, Després, Meszároš, Barker, T. Voráček, Švarný, Bačik – Řepík, Viedenský, L. Kašpar – Buchtele, J. Mikúš, Smoleňák – Colby Genoway, T. Hrnka, Michal Hlinka – Skalický, Sádecký, A. Šťastný

Soči: Barulin – Ščitov, Alexandrov, Chochlov, Jokipakka, Chomickij, Polášek, Čmychov – Ščegoľkov, Cvetkov, Lapenkov – Casey Wellman, Collins, Šmeľov – Padakin, O’Dell, Tomilin – Grebenščikov, Ivanov, Točickij

I. TRETINA

V prvej tretine mali prevahu hosťujúci hokejisti aj zásluhou dvoch presiloviek. V 4. min trafil Wellman žŕdku Mazancovej bránky, čo o dve minúty neskôr potvrdil videorozhodca. O niekoľko minút neskôr nepochodil v úniku Řepík, na opačnej strane pri veľkej šanci Lapenkova zachránil Mazanec. Neskôr O’Dell trafil iba konštrukciu domácej bránky, v závere prvej časti nepremenil presilovku na gól ani Slovan.

II. TRETINA

Radosť domácim tribúnam priniesla 27. min, zaváhanie hosťujúcej defenzívy v rozohrávke pri hre štyroch proti štyrom využil Řepík. V 32. min viedol Slovan už 2:0, v početnej výhode Smoleňák prekonal Barulina po prihrávke od Colbyho Genowaya spoza bránky. Ďalšie šance Slovana v druhej tretine nevyužili Kašpar, Barker či Després.

III. TRETINA

Náskok Slovana na rozdiel troch gólov navýšil v 43. min obranca Ebert, ktorý v presilovke trafil spomedzi kruhov pod hornú žŕdku Barulinovej bránky. V 50. min pálil Barker iba do žŕdky, čo neskôr potvrdil aj videorozhodca. Štvtý gól domácich prišiel v 52. min zásluhou Smoleňáka, ktorý tiež v početnej výhode dotlačil puk za Barulinov chrbát. Za hostí skorigoval v 55. min Ščitov strelou z ľavého kruhu.

Hlasy:

Eduard Zankovec (tréner Slovana): „V prvej tretine sme to mali ťažké, no našťastie súper neskóroval. Podržal nás brankár. Dôležité bolo, že sme zvládli oslabenia. Som rád, že sa nám duel podarilo dotiahnuť do víťazného konca.“

Sergej Zubov (tréner HK Soči): „Nezačali sme zle, ale chýbali nám góly. Urobili sme dosť chýb, ktoré súper využíval. Boli to neospravedlniteľné zaváhania.“

Radek Smoleňák (útočník Slovana): „Sme radi, že sme vyhrali. Myslím si, že už bolo vidieť nový systém, ktorý sa snažíme hrať. Už v sobotu sa to prejavilo a dnes sa to ešte zlepšilo. Verím, že tak budeme pokračovať. Soči je výborný tím, majú o dosť bodov viac ako my. Pred výjazdom za súpermi sme ukázali, že hokej hrať vieme a dokážeme vyhrať aj proti kvalitným mužstvám. Teraz to musím potvrdiť na tripe.“