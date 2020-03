Hráči Wu-chanu sa pred koronavírusom museli skryť v Španielsku, teraz utekajú domov do Číny

Takmer dva mesiace strávili v Španielsku futbalisti čínskeho Wu-chanu, v sobotu však odcestovali domov. Práve z Wu-chanu sa v úvode kalendárneho roka začal šíriť nebezpečný koronavírus, ktorý po po celom svete už viac ako 5-tisíc obetí.

Pôvodne hráči z Wu-chanu pricestovali na Pyrenejský ostrov na tréningový kemp, od polovice februára sa však Španielsko stalo azylom pre čínsky klub, keďže ich domov zostal paralyzovaný a uzatvorený pre šíriaci sa vírus.

V Číne sa však už darí znižovať počty nakazených a COVID-19 je na rozmachu v Európe, aj v Španielsku. Čínsky klub teda uteká z krajiny pred tým, pred čím sa v Španielsku „schovával“.

Pôvodne plánovali Číňania odcestovať domov už v polovici februára, ich návšteva Európy sa tak natiahla o celý mesiac.

„Situácia v Číne sa zlepšuje. Liga sa pravdepodobne začne v úvode mája. Po prílete domov nás čaká karanténa, takže čím skôr priletíme, tým skôr ju budeme mať za sebou,“ prezradil španielsky kouč futbalistov z Wu-chanu José González.

Informoval tiež, že tím sa nevráti priamo do Wu-chanu, ale do Šen-čenu, kde rozloží tréningový stan. Ani jedného z futbalistov priamo nezasiahol koronavírus, no stará mama jedného z hráčov počas núteného pobytu klubu v Španielsku podľahla koronavírusu.