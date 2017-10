Hráčom mesiaca vo Fortuna lige sa stal trnavský krídelník, druhý skončil Lukáš Hroššo

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) – Krídelník FC Spartak Trnava Erik Jirka získal ocenenie pre hráča mesiaca september v rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2017/2018.

Dvadsaťročný rodák z Drahoviec (nar. 19. septembra 1997) triumfoval s 26 bodmi tesne pred brankárom FC Nitra Lukášom Hroššom (24 bodov), ten dominoval v predchádzajúcom vydaní spolu za mesiace júl/august.

Trnavské mužstvo vo výbornej forme

Jirka je prvým futbalistom Trnavy, ktorý vyhral anketu Hráč mesiaca Fortuna ligy. September zastihol vo výbornej forme celé trnavské mužstvo, ale osobitne aj Jirku, ktorý bol jedným z hlavných ťahúňov lídra tabuľky najvyššej súťaže.

Člen slovenskej reprezentácie do 21 rokov sa dvoma gólmi postaral v 8. kole na trávniku v Poprade o víťazstvo FC Spartak nad „domácim“ Prešovom (16. 9. – výsledok 2:0), jediným presným zásahom rozhodol aj následný domáci duel 9. kola proti Zlatým Moravciam (20. 9. – 1:0) a jedným gólom prispel 23. septembra v 10. kole aj k trojbodovému zisku zverencov trénera Nestora El Maestra v Senici proti domácemu FK (3:1).

Brankár Hroššo získal o dva body viac

Víťazstvo Erika Jirku v „septembrovej“ ankete ani zďaleka nebolo jednoznačné. Trnavskému stredopoliarovi zdatne sekundoval Lukáš Hroššo. Tridsaťročný brankár Nitry získal o dva body viac od odbornej poroty, ale v hlasovaní fanúšikov mal Jirka štvorbodový náskok, ktorý napokon rozhodol o jeho celkovom triumfe.

Tretí skončil už s výraznejším bodovým odstupom ďalší hráč Trnavy – rakúsky útočník Marvin Egho (16 b.). Informuje web fortunaliga.sk.

Hráč mesiaca Fortuna ligy

september 2017

1. Erik Jirka (FC Spartak Trnava) 26 bodov, 2. Lukáš Hroššo (FC Nitra) 24, 3. Marvin Egho (FC Spartak Trnava) 16, 4. Eric Javier Davis Grajales (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 13, 5. Rangelo Maria Janga (AS Trenčín) a Martin Vantruba (FC Spartak Trnava) po 9

Prehľad doterajších víťazov ankety:

august 2015: Ákos Szarka (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

september 2015: Matúš Bero (AS Trenčín)

október 2015: Leandre Gael Tawamba Kana (FC ViOn Zlaté Moravce)

november 2015: Gino van Kessel (AS Trenčín)

marec 2016: Miloš Lačný (MFK Ružomberok)

apríl 2016: Ryan Koolwijk (AS Trenčín)

máj 2016: Gino van Kessel (AS Trenčín)

júl 2016: Martin Chrien (MFK Ružomberok)

august 2016: Nikolas Špalek (MŠK Žilina)

september 2016: Ľuboš Kolár (Spartak Myjava)

október 2016: Martin Kuciak (ŽP Šport Podbrezová)

november/december 2016: Filip Hlohovský (MŠK Žilina)

február/marec 2017: Tamás Priskin (ŠK Slovan Bratislava)

apríl 2017: Michal Škvarka (MŠK Žilina)

máj 2017: Jakub Mareš (MFK Ružomberok)

júl/august 2017: Lukáš Hroššo (FC Nitra)

september 2017: Erik Jirka (FC Spartak Trnava)