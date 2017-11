Hradec Králové pozorne sleduje dianie v HC Slovan a možno sa posilní aj o Štajnocha

HRADEC KRÁLOVÉ 24. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský obranca Martin Štajnoch si buď nájde ďalšie pôsobisko v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) alebo sa vráti do českého HK Mountfield Hradec Králové.

Rodák z Bojníc pred pár dňami definitívne skončil v tíme Jugre Chanty-Mansijsk, za ktorý odohral 21 zápasov so ziskom troch asistencií. Tri stretnutia absolvoval aj v tíme Rubin Ťumeň vo Vyššej hokejovej lige (VHL) s bilanciou päť bodov za tri góly a dve prihrávky.

„Keď Martin odchádzal do KHL, uzavreli sme dohodu o ďalšej spolupráci. Záleží od toho, či z KHL naozaj odíde. Jeho agent ešte rieši varianty s inými klubmi. Ak by nastala takáto situácia, vrátil by sa do nášho kádra,“ povedal podľa hokej.cz Aleš Kmoníček, generálny manažér východočeského mužstva.

Hradec Králové pozorne sleduje aj dianie v Slovane Bratislava, odkiaľ by rád získal útočníka Jana Buchteleho. „Mali sme o jeho služby záujem už v lete, ale vtedy dal prednosť Slovanu, ktorého je stále hráčom,“ dodal Kmoníček. Dvadsaťsedemčoný útočník získal v drese „belasých“ sedem bodov za dva góly a päť asistencií. Naposledy hral za Slovan 7. novembra v Novosibirsku.