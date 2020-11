Hrala v zámorskej WNBA či v Košiciach, Jelena Levčenková zažila hrôzy bieloruského väzenia

Bieloruská ženská basketbalová hviezda Jelena Levčenková má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Tridsaťsedemročná pivotka, ktorá časť kariéry strávila aj v slovenskom tíme Good Angels Košice, totiž vo vlasti strávila za mrežami 15 dní a vo väzení sa nakazila koronavírusom.

Nepodmienečný trest jej vymeral v mimoriadne rýchlom konaní režim autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka za podporu pokojných protestov proti výsledkom letných prezidentských volieb krajine.

Pomohla podpora z USA

Bezpečnostné zložky Levčenkovú zadržali na letisku, keď chcela odcestovať do Grécka a tam podstúpiť liečbu zranenia a trénovať.

„Nemohla som byť ticho a ignorovať či prehliadať to, čo sa v mojej krajine deje. Podporila som občanov Bieloruska a postavila sa za nich, pretože som videla, že voľby prebehli bez akýchkoľvek medzinárodných pozorovateľov,“ prezradila basketbalistka v online rozhovore prostredníctvom platformy Zoom.

„Počas ostatných mesiacov skončilo vo väzení mnoho ľudí, väčšina z nich za účasť na demonštráciách,“ doplnila.

Jelena Levčenková v minulosti absolvovala štyri sezóny v zámorskej WNBA. Priznala, že aj podpora z USA jej pomáhala prekonať ťažké chvíle.

Zatknutie na letisku

„Motivovalo to mňa aj ďalších športovcov. Amerika je slobodná krajina, my sa nachádzame pod diktátorom, do problémov sa môžeme dostať aj za príspevky na instagrame,“ pokračovala basketbalista.

Podrobne tiež opísala svoje zatknutie na letisku koncom septembra. „Nedostala som sa ani k check-inu. Práve som si tašky nechávala obaliť plastom, keď ku mne pristúpili dvaja policajti. Pozdravili ma a povedali, že ma musia zatknúť za účasť na protestoch,“ prezradila dvojnásobná olympionička Levčenková.

Protesty v Bielorusku trvajú od 9. augusta, kedy sa Alexander Lukašenko vyhlásil za víťaza prezidentských volieb so ziskom 80 percent hlasov. Európska únia aj USA voľby označili za neférové a na viacerých predstaviteľov Bieloruska uvalili sankcie.

Počas prvých dní protestov potláčali bezpečnostné zložky zhromaždenia silou, polícia zatýkala tisíce účastníkov pochodov. Lukašenko vládne v Bielorusku od roku 1994.

Blchy vo väzení

Levčenková v rozhovore informovala, že protesty boli pokojné. Účastníci dokonca mali po sebe upratovať verejné priestranstvá. „Chceli sme, aby nás bolo počuť,“ poznamenala.

To, že napokon skončila za mrežami, ju napokon veľmi neprekvapilo. Šokovali ju však podmienky vo väzení.

„Vedela som, že tam nebudú podmienky ako v dovolenkovom rezorte, ale podmienky boli strašné. Počas prvej noci sme mali matrace, vodu aj splachovací záchod. Od druhého dňa sa však všetko začalo meniť. Po prebudení nám vzali matrace, vypli teplú vodu a toaleta prestala fungovať. Spánok bol mimoriadne náročný, pretože posteľ pozostávala len s oceľového rámu. Namiesto matracov sme používali staré noviny či kusy oblečenia,“ informovala.

Prezradila tiež, že sprcha v týchto podmienkach bola neznámy pojem, na vzduch sa dostala len zriedka a dokonca dostala blchy.

Nakazená koronavírusom

Aby toho nebolo málo, v čas pandémie koronavírusu tam neboli žiadne opatrenia ako dodržiavanie rozostupov či používanie prekrytia tváre.

Po pätnástich dňoch vo väzení sa síce dostala na slobodu, vzápätí ju však opäť zatkli. Opäť ju obvinili z účasti na protestoch, tentokrát však dostala len pokutu a prepustili ju. A dostala povolenie odcestovať do Grécka.

Po prepustení sa však necítila najlepšie, aj keď mala negatívny test na koronavírus. Po čase sa opäť nechala otestovať a potvrdili jej ochorenie COVID-19.

„Šla som do kúpeľne a ovoniavala všetky možné krémy, aby som sa uistila, že som prišla o čuch. Mala som pravdu, no nespanikárila som. Bolo to však poriadne divné. Teraz už nemám horúčky, ale chuť sa mi vracia len veľmi pomaly a nos mám stále upchatý. Našťastie však už môžem dýchať bez problémov,“ opísala športovkyňa.