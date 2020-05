Hranice s Maďarskom prekročilo tisíc Slovákov, podľa Korčoka majú 48 hodín na návrat bez karantény

Je predčasné, ak nie nezodpovedné, hovoriť o úplnom uvoľňovaní hraníc. Na stredajšej tlačovej konferencii na Úrade vlády SR to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS).

Medzi opatreniami je potrebný odstup

V tejto súvislosti je podľa neho na mieste obozretnosť. Ako vysvetlil, medzi jednotlivými krokmi je potrebné mať istý odstup, aby sa vyhodnotilo, ako sa uvoľňujúce opatrenia prejavujú na epidemiologickej situácii na Slovensku.

„Je predčasné, ak nie nezodpovedné, dnes povedať nejaký fixný dátum, napríklad v polovici júna, že to všetko uvoľníme, lebo medzitým môže byť naozaj ešte nejaký vývoj. Všetko, čo robíme je kombináciou komfortu a možnosti cestovania občanov so zámerom chrániť ich zdravie,“ uviedol Korčok.

Zároveň priblížil, že cez hraničný prechod Šahy prešlo do Maďarska v stredu ráno tisíc slovenských občanov. Teraz majú 48 hodín na to, aby sa vrátili na Slovensko, keď nechcú absolvovať povinnú karanténu.

Musia mať pri sebe formulár

„V tejto súvislosti by som chcel apelovať na občanov, že je ich povinnosťou mať pri sebe pri prekračovaní hraníc formulár, ktorý policajti opečiatkujú, a tak skontrolujú, či bolo pri návrate dodržaných tých 48 hodín,“ dodal šéf rezortu diplomacie.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej konferencii z 25. mája predstavil ďalšiu fázu uvoľňovania opatrení, na základe ktorej platí, že ak občan, ktorý má na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt, odíde do Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Nemecka, Švajčiarska, Slovinska a vráti sa späť na Slovensko do 48 hodín, nebude musieť mať so sebou negatívny test na Covid-19 ani absolvovať 14-dňovú povinnú karanténu. Predtým to bolo možné do 24 hodín.