Hranice sa pomaly otvárajú. Môžeme si už plánovať dovolenku v zahraničí a kam sa dá cestovať?

Koronavírus uzavrel hranice na celom svete a zastavil cestovanie pred letnými prázdninami, ktoré mnohí využívajú na pobyt v zahraničí. Viaceré krajiny sa však vďaka klesajúcemu počtu nakazených už opäť začínajú otvárať.

Slovensko síce ponúka nespočetné množstvo krásnych miest, kde sa dá plnohodnotne stráviť tohtoročná dovolenka, mnohí si ju však bez mora nevedia predstaviť.

Niektoré destinácie pravdepodobne nebudú buď prístupné alebo bezpečné ani počas leta, no situácia sa neustále mení k lepšiemu, takže nie je vylúčené, že v lete si v mori zaplávame.

Slováci už môžu ísť do ôsmich krajín

Slováci môžu od štvrtka, 21. mája, vycestovať od ôsmich okolitých krajín na 24 hodín bez obmedzení.

Znamená to, že do Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska, Švajčiarska, Chorvátska a Nemecka môžeme ísť na jeden deň bez nutnosti zostávať v povinnej karanténe a preukazovať ani negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Treba len vyplniť formulár, v ktorom policajti pri prechode hraníc označia čas odchodu a skontrolujú čas príchodu.Smart karanténa nahradí povinnú karanténu v štátnom zariadení po príchode zo zahraničia, fungovať by mala od piatku.

Slovenská vláda zatiaľ neodporúča cestovať najmä do najviac zasiahnutých oblastí ako USA, Rusko či Veľká Británia. Ministerstvo zahraničných vecí však vydalo odporúčanie necestovať na všetky krajiny sveta.

Dovolenka v Chorvátsku?

Chorvátsko chce hranice otvoriť 15. júna pre všetkých občanov Únie. Do krajiny sa dá už teraz ísť aj bez testu na koronavírus. Stačí doklad o tom, že krajinu idete navštíviť „s cieľom hospodárskej činnosti alebo z vážnych dôvodov“. Treba mať napríklad dokumenty, že v Chorvátsku vlastníte nehnuteľnosť či loď, idete na pohreb alebo na dôležitú obchodnú schôdzku.

Ako vyhlásil premiér Igor Matovič, letné dovolenky pri chorvátskom mori sú zatiaľ hudbou budúcnosti. Záleží na tom, koho si Chorvátsko na svoje územie pustí. „Ak pustia do krajiny Britov a hrozilo by, že Slováci budú s Britmi pri mori, tak by sme sa takej možnosti vyvarovali,“ zdôraznil.

Už môžeme na výlet či nákup do Rakúska

Rakúsko už otvorilo hranice so Slovenskom, Českom, Nemeckom a Maďarskom. Krajinu by mali úplne sprístupniť od 15. júna. Na hraniciach plánujú testovať cestujúcich na koronavírus, no len námatkovo.

Zatiaľ je na vstup do Rakúska potrebné mať test na COVID-19, ktorý nie je starší než štyri dni. Aj letisko Viedeň začne ľudí testovať na COVID-19, test stojí 190 eur a výsledok testu bude známy do 2 až 3 hodín.

Otvoria sa Taliani i Nemci

Taliansko otvorí hranice a umožní bezhraničné cestovanie od začiatku júna, zruší tiež povinnú karanténu pre zahraničných návštevníkov. Grécko a Turecko sa otvoria pre turistov niekedy v lete 2020, oficiálny dátum zatiaľ neoznámili.

Svoje hranice začalo cez víkend otvárať aj Nemecko, zatiaľ len s Rakúskom, Švajčiarskom a Francúzskom. Všetci občania EÚ by sa mali do krajiny bez problémov dostať od 15. júna. Zatiaľ môžu Nemecko navštíviť len tí, ktorí v nej majú trvalý pobyt, idú za rodinou alebo inou neodkladnou záležitosťou. Tranzit je povolený len ľuďom, ktorí cestujú do vlasti.

Poľsko zostane uzavreté najmenej do 12. júna. Výnimku zo zákazu vstupu majú len cudzinci, ktorí sú zosobášení s Poliakmi, študenti zo susedných krajín alebo tí, ktorí majú v krajine trvalý či prechodný pobyt. Slovinsko ako prvý európsky štát už oznámilo, že pandémie koronavírusu sa tam skončila. Do krajiny môžu od 15. mája vstúpiť všetci občania EÚ.

Minischengen Slovenska, Rakúska a Česka

Slovensko rokuje o úplnom otvorení hraníc s Rakúskom a Českom. Rokovania plánuje aj s Chorvátskom, Bulharskom či Gréckom.

Česká vláda oznámila, že voľnejší režim na hraniciach a iba námatkové kontroly budú platiť od 26. mája. Je však potrebný negatívny test na COVID-19. Česko plánuje hranice otvoriť od 15. júna

Do Maďarska sa dostanú iba tí občania SR, ktorí majú v krajine trvalý alebo prechodný pobyt alebo spadajú pod špecifické výnimky určené maďarskou stranou.