Hrať bez divákov je ako keď v cirkuse chýbajú klauni, Ronaldovi chýba aj výsmech fanúšikov

Cristiano Ronaldo v Štokholme dvoma gólmi vykopal Portugalčanom triumf nad Švédmi 2:0 a po Iráncovi Alim Daeim sa stal druhým futbalistom v histórii s minimálne stovkou reprezentačných gólov na konte.

Divákov prirovnal ku kvetom

Po zápase 2. kola 3. skupiny elitnej divízie Ligy národov si portugalský futbalový idol „rypol“ do súčasného stavu svetového futbalu, ktorý sa v čase pandémie koronavírusu hrá pred prázdnymi tribúnami.

„Je to ako keď v cirkuse chýbajú klauni a v záhrade zasa kvety. Hráči nemajú radi, keď musia hrať bez divákov, ale už som si privykol. Už pred zápasom sa v hlave nastavím tak, že ma potom prázdne tribúny neprekvapia,“ uviedol Cristiano Ronaldo.

Pohľad na prázdne tribúny je smutný

Tridsaťpäťročný útočník Juventusu Turín poslal Švédov na kolená dvoma exportnými gólmi spoza šestnástky. Najprv v nadstavenom čase prvého polčasu zatočil loptu z priameho kopu tak, že Robin Olsen v bránke Švédska nemal nárok. V 72. min si zasa všimol, že Olsen stojí blízko pravej žrde svojej bránky, preto mu loptu poslal k tej vzdialenejšej a 30-ročný brankár AS Rím sa nestačil presunúť.

„Je smutné, že tribúny sú prázdne. Ja som sa už naučil, že ma motivuje aj to, keď sa mi vysmievajú fanúšikovia súpera. Samozrejme, to celé sa deje pre nejaký dôvod. Zdravie je na prvom mieste a musíme to rešpektovať. Verím však, že o pár mesiacov sa ľudia vrátia na tribúny a spolu s nimi aj radosť z hry,“ dodal Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte 101 reprezentačných zásahov.