Hrať šach neznamená len poznať figúrky. Toto je stručný návod určený nielen pre začiatočníkov

Šach je skvelá hra, ktorú by mal ovládať každý z nás. Táto strategická hra je určená pre dvoch hráčov. Hra preveruje a rozširuje strategické myslenie, šikovnosť, sústredenie a celkové schopnosti hráča. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť, pomocou šachu si môžete rozširovať svoje vedomosti a zručnosti, ale je to a istý druh oddychu. Táto hra možno nie je fyzicky náročná, pokiaľ nie ste profesionálny šachista, ale aj napriek tomu má prvky športu. Už dávno ste sa chceli naučiť hrať šach? Naučte sa ho hrať pomocou stručného návodu pre začiatočníkov.

Základy šachu

Nikdy nie je neskoro naučiť sa hrať šach. Šach je veľmi obľúbená hra, ktorej sa venujú ľudia aj profesionálne. Je to hra vhodná ako pre dospelých, tak aj pre deti. Naučiť sa hrať šach môžete v každom veku. Ak sa naučíte týchto pár základných pravidiel, tak si túto hru určite obľúbite. Názov šach predstavuje súhrnný názov pre 64 šachovnicových polí v tvare štvorca, ktoré sú striedavo zoradené v bielej a čiernej farbe.

Štvorce, ktoré sa dotýkajú stranami, po ktorých sa môže hráč pohybovať sa nazýva frontála, štvorce dotýkajúce sa rohmi (vrcholmi), po ktorých sa hráč pohybuje, sa tento smer nazýva diagonála. Taktiež aj hráč, ktorý má biele figúry sa označuje ako biely, hráč s čiernymi figúrami sa označuje ako čierny hráč.

Na začiatku hry je šachovnica položená tak, aby mali obaja hráči v pravom dolnom rohu biely štvorec. V druhom rade, od stredu, sú poukladané figúry pešiakov. Veže idú do rohov, potom idú jazdci, strelci a nakoniec dáma, biela na biele políčko a čierna na čierne. Kráľ ide na zostávajúci štvorec.

Pravidlá

Figúry sa nemôžu preskakovať, preskočiť figúrku môžu jedine jazdci a nesmú sa hýbať na svoje polia. Figúry sa môžu pohybovať po súperových miestach, môžu brať figúry, čiže premiestniť sa na obsadené pole, alebo obsadiť prázdne pole.

Kráľ sa môže pohybovať v ľubovolnom smere, avšak len na najbližšie jedno pole. Musí sa pohybovať tak, aby nebol ohrozený a nedostal sa do šachu. Napadnutie kráľa sa nazýva šach.

Dáma sa môže posúvať v ľubovolnom smere potiaľ, kým jej nebráni v pohybe iná figúrka. Dáma ťahá aj ako veža a ako strelec.

Veža sa pohybuje potiaľ, kým chce, ale môže sa pohybovať len dopredu, dozadu a do strán. Ak stojí na konci prázdnej frontály figúrka opačnej strany, veža ho môže brať.

Strelec sa pohybuje len diagonálne a pohybuje sa po rovnakých farbách políčok, z ktorých začínal.

Jazdec sa pohybuje do L na druhé najbližšie pole opačnej farby v akomkoľvek smere bez ohľadu na to, či polia prázdne, alebo obsadené. Ako jediné figúrky môžu prechádzať ponad iné.

Pešiak sa pohybuje len dopredu a berie figúry diagonálne. Nemôže sa pohybovať a brať dozadu. Pohybuje sa vždy len o jedno pole, výnimkou je prvý ťah, keď sa môže posunúť o dve hracie políčka. Ak je pred pešiakom iná figúra, nemôže sa pohybovať tým smerom a ani brať. Ak sa pešiak dostane na druhú stranu šachovnice, môže sa premeniť na akúkoľvek figúru, najčastejšie to býva dáma. Ak sa pešiak pohne na začiatku o dve polia a prejde okolo súperovho pešiaka, tak ten druhý má možnosť ho zobrať, preskočiť, akoby išiel len o jedno pole.

Ako hrať šach

Už viete základne informácie a pravidlá o šachu a pohybe figúrok. Dôležité je vedieť a poznať ťahy, ktoré sa pri šachu používajú. V prvom rade sa naučíte hrať šach tak, že budete mať dostatočnú prax a budete to neustále cvičiť. Hrať šach sa naučíte každou jednou hrou, víťazstvom i prehrou.

Dôležitým krokom je ťah nazývaný rošáda. Rošádou môžete dostať kráľa do bezpečia a vežu dostať z rohu a zapojiť ju do hry. Počas jedného ťahu môžete posunúť kráľa o dve políčka na stranu a vežu z rohu na opačnú stranu, hneď vedľa kráľa. Musí to byť prvý, začiatočný ťah kráľom i vežou. Medzi vežou a kráľom nesmú byť žiadne figúrky a kráľ nesmie byť a ani prechádzať šachom.

Hru, teda prvý ťah, začína vždy biely hráč. Ukončiť hru môžete matom alebo remízou. V hre ide o to, aby ste matovali súperovho kráľa. Nastáva to vtedy, ak je kráľ v šachu a nedokáže sa z neho dostať. Kráľ sa môže vyhnúť šachu uhnutím, zakryť šach inou figúrou, alebo zobrať figúrku, ktorá ho ohrozuje. Ak sa kráľ dostane do šachu a nedokáže sa z neho dostať, je to mat a hra sa týmto ťahom končí. Ak môžeš, ťah nazývaný rošáda urob čo najskôr. Kráľ je v bezpečí najmä vtedy, ak sa nachádza v rohu. Každá zobraná figúrka má svoju hodnotu. Dôležitý je stred šachovnice, pešiakmi a figúrkami sa snažte mať a prevziať kontrolu nad stredom. Všetky figúrky by mali byť v hre, takticky rozmiestnené, nemali by zostávať vzadu a nič nerobiť. Vždy ťaháte len jednou figúrkou, výnimkou je rošáda, kedy ťaháte kráľom i vežou. Šach mat je víťazný ťah, kedy je súperov kráľ napadnutý a hra týmto ťahom končí. Kráľ zostáva na šachovnici.

Figúra (kameň) Hodnota Pešiak 1 Jazdec 3 Strelec 3 Veža 5 Dáma 9 Kráľ má najväčšiu hodnotu, nevyčísliteľnú

Pozrite si video, ktoré vám ukáže základy a zahájenie šachovej hry.