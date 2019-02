Hrbatý neočakáva Federera ani Wawrinku v súboji proti Slovensku, šance na postup môžu byť vysoké

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Kapitána slovenského tímu Dominika Hrbatého potešil výsledok stredajšieho žrebu septembrového stretnutia I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2019 tenisových reprezentačných družstiev mužov.

Slováci si premiérovo v súťaži zmerajú sily so Švajčiarmi a budú sa môcť spoľahnúť na domáce podmienky a publikum. Hrbatý neočakáva, že súperi nastúpia s dvojicou hviezdnych hráčov Rogerom Federerom a Stanom Wawrinkom.

Favoritmi pri neúčasti hviezd

„Myslím si, že šanca, aby prišiel Federer je minimálna. Týždeň po stretnutí v Bratislave je na programe Laver Cup. Rovnako neočakávam, že by prišiel Wawrinka. Ak by aj náhodou niektorý z týchto hviezdnych hráčov prišiel, bolo by to podľa mňa skôr nejaké náhle rozhodnutie, musel by prísť nejaký impulz. Možno by Mirka prehovorila Rogera alebo niečo podobné, inak to nevidím reálne,“ uviedol pre agentúru SITA finalista Davisovho pohára 2005 Hrbatý.

Šance Slovenska na postup do budúcoročnej februárovej kvalifikácie budú pri neúčasti hviezdneho dua vysoké. „Pokiaľ ide o naše šance, ak neprídu Federer s Wawrinkom, budeme veľkí favoriti. Keby náhodou prišli, bolo by to veľmi ťažké, sú to skvelí hráči a legendy, ktoré dokážu hrať na všetkých povrchoch. Celkovo si myslím, že tento žreb bol pre nás viac ako priaznivý, pretože tam boli ďaleko silnejšie tímy. Švajčiarsko bez svojich hviezd a Švédsko boli najprijateľnejší možní súperi,“ skonštatoval k žrebu Hrbatý.

Zrejme zvolia antuku

Stretnutie sa uskutoční 13. a 14. alebo 14. a 15. septembra 2019. Víťaz postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj vo februári 2020. Slovensku patrí v najnovšom daviscupovom rebríčku 29. miesto. Švajčiarsko je na 24. pozícii.

Vo víkendovom kvalifikačnom stretnutí o postup na tohtoročný finálový turnaj nestačili Švajčiari doma na Rusov. Jednotkou tímu bol Henri Laaksonen, ktorý dokázal v oboch dvojhrách zobrať jeden set talentovaným ruským mladíkom Daniilovi Medvedevovi a Karenovi Chačanovovi. „Poznám ho, dokonca som s ním ešte hral, keď bol junior. Je to talentovaný chalan, ktorý je nepríjemný. Dokáže slušne zahrať. Martin Kližan ho vlani zdolal na challengeri v americkom Indian Wells v celkom dobrom zápase. S chalanmi sme sa bavili, že by sme radšej zvolili antuku, keďže on je skôr „hardový“ špecialista. Aj keby prišiel iba on, stále to nebude jednoduché, pretože je dobrý tenista. Pokiaľ bude Jozef Kovalík v poriadku, nebude Laaksoonen hráč, ktorý by mal zvíťaziť vo všetkých svojich zápasoch. Potrápiť nás môže, no nemyslím, že by mal získať tri body,“ povedal k možnej švajčiarskej jednotke Hrbatý.

Kovalík podstúpil operáciu

V súboji s Kanadou chýbal v slovenskom tíme Jozef Kovalík. Ten v decembri podstúpil operáciu, pri ktorej mu odstránili kostičku na boľavom zápästí a v tenisovom kolotoči bude absentovať do marca. „Podľa mojich informácií všetko prebieha v poriadku. Už trénuje a chystá sa na turnaj v mexickom Acapulcu, kde by sa chcel vrátiť do súťažného diania. Ruka ho nebolí, musím ´zaklopať na drevo´ . Pevne verím, že Jozef bude zdravý. Naposledy nám veľmi chýbal. Bolo to tak postavené, že Martin a Jozef budú hrať v dvojhrách a myslím si, že s nimi oboma by sme Kanaďanov asi zdolali. Nie vždy všetko vyjde, ako si človek neplánuje, no verím, že v septembri nám pomôže,“ uviedol Hrbatý, ktorý po náročnom programe v uplynulých týždňoch zvolil oddych v USA.

„Teraz som si zobral chvíľu voľno a potom pôjdem do Delray Beach (18. – 24. februára), kde bude štartovať aj Lukáš Lacko. Takisto Martinovi Kližanovi sa začne šnúra na tom istom turnaji a potom budeme pokračovať v marci na turnajoch v Indian Wells a Miami,“ dodal na záver rozhovoru pre agentúru SITA Hrbatý.