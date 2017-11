Hrbatý sa cíti na Sieň slávy primladý, nevylúčil pozíciu kapitána ani Kližanovho trénera

BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) – Dominik Hrbatý sa stal novým členom Siene slávy slovenského tenisu. Uviedli ho do nej na galavečere v Národnom tenisovom centre (NTC) v Bratislave, na ktorom vyhlásili i výsledky ankety o Tenistov roka 2017 v SR. Spolu s ním sa medzi legendy zaradila aj o necelý rok mladšia Henrieta Nagyová.

Tridsaťdeväťročný Bratislavčan sa však stále cíti na takúto poctu primladý. „Väčšinou vidím, ako do Siene slávy uvádzajú šesťdesiatnikov alebo sedemdesiatnikov. Myslím si, že som na to dosť mladý, ale na druhej strane to ukazuje, že som v tenise niečo dosiahol a výsledky za čosi stáli. Za to ma odmenili už v takom mladom veku,“ povedal Hrbatý.

Po pribudnutí Hrbatého a Nagyovej bude vo vstupnej hale budovy NTC už 25 plakiet s menami členov Siene slávy slovenského tenisu.

Špeciálne momenty v kariére

Daviscupový rekordér SR Hrbatý je niekdajším 12. mužom svetového rebríčka, v singli na hlavnej profesionálnej úrovni ATP World Tour nazbieral 6 trofejí.

Semifinalista parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 1999 sa dvakrát radoval z Hopmanovho pohára (2005 a 2009), raz z World Team Cupu (2000) a v sezóne 2005 sa výrazne podieľal na prieniku Slovákov do finále Davisovho pohára, v tom istom roku sa stal aj Športovcom roka na Slovensku.

„Špeciálnych momentov bolo viac, pretože moja kariéra bola dlhá a každá jej časť mala niečo iné do seba. Či už ide o môj prvý zápas, prvý mužský Grand Slam v Austrálii proti Samprasovi, keď som prehral na päť setov, semifinále Roland Garros, Davisov pohár v Argentíne a Brazílii, ale i prvý duel v NTC… Pravdaže, zaraďujem do toho aj tituly, ktoré som vyhral, alebo keď som porazil Rogera (Federera – pozn.) ako svetovú jednotku. Vtedy mal vyhraných 49 zápasov po sebe a ja som mu prerušil sériu. Sú to nezabudnuteľné momenty, ale možno najkrajší vždy bol Davisov pohár, keď sme hrali v Bratislave,“ zaspomínal si Hrbatý.

Komunikuje aj s Kližanom

Obľúbenec slovenských priaznivcov sa v súčasnosti venuje najmä trénersko-metodickej práci, po dlhodobej kooperácii s Tureckou tenisovou federáciou (TTF) sa zapojil do rozvojových programov STZ a je jedným z kandidátov na funkciu kapitána tímu SR v Davis Cupe od sezóny 2018.

„V piatok zasadne výkonný výbor STZ a rozhodne, či to bude Kajo (Kučera – pozn.), alebo ja. Mám plány, ale zbytočne o nich budem hovoriť, kým nie som kapitánom,“ podotkol Hrbatý.

Hrbatý priznal, že komunikuje i s Martinom Kližanom: „Stretli sme sa a povedali sme si nejaké podmienky. Je na ňom, či bude akceptovať moje finančné požiadavky. Ak áno, môže sa začať naša spolupráca,“ uviedol Hrbatý. „Kližan je jeden z mála hráčov na Slovensku, ktorý dokáže poraziť aj svetové mená, takže je pre daviscupové družstvo dôležitý, ale nie je to iba o ňom. Davisov pohár je o tíme,“ zavŕšil Hrbatý.