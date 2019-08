Hrdinom súboja o Superpohár UEFA bol nechcený brankár, Lampard trofej nezískal ani na tretí pokus

Po štrnástich rokoch zažili futbalisti Liverpoolu ďalšiu magickú istanbulskú noc. Po pamätnom triumfe v Lige majstrov, keď otočili zápas proti AC Miláno z nepriaznivého stavu 0:3, sa v meste dvoch svetadielov tešili aj zo zisku Európskeho superpohára.

V stredajšom stretnutí zdolali FC Chelsea po rozstrele zo značky pokutového kopu, pričom po predĺžení bolo skóre 2:2. Hrdinom súboja sa stal španielsky brankár Adrián, ktorý prestúpil na Anfield Road len pred desiatimi dňami.

Nečakaná šanca

Adrián strávil ostatnú sezónu vo West Hame, kde kryl chrbát poľskému brankárovi Lukaszovi Fabianskemu. Ten odchytal všetkých 38 ligových duelov.

Podobná pozícia sa očakávala aj v Liverpoole, no zranenie Alissona v úvodnom zápase ligovej sezóny znamenalo pre rodáka zo Sevilly nečakanú šancu postaviť sa medzi tri žrde.

Napokon mal veľký podiel na triumfe „The Reds„, keďže v piatej sérii jedenástkového rozstrelu zneškodnil pokus Tammyho Abrahama.

„Bol to šialený týždeň. Som šťastný, že sa nám podarilo vyhrať túto trofej a že môžem hrať za Liverpool. Fanúšikovia boli skvelí, bol to dlhý zápas so skvelým koncom pre nás,“ skonštatoval Adrián.

Smoliar duelu

V tieni „penaltového“ zákroku Adriána trošku zostal výkon Sadia Maného, ktorý dvakrát prekonal Kepu Arrizabalagu. Stal sa vôbec prvým Senegalčanom, ktorý skóroval v zápase o Európsky superpohár a iba siedmym hráčom, ktorý v ňom zaznamenal viac než jeden gól.

Napodobnil tak Francúza Djibrila Cissého. Ten v auguste 2005 strelil dva góly proti CSKA Moskva a výrazne prispel k tretiemu zisku spomenutej trofeje pre Liverpool. Po stredajšej istanbulskej noci ich má na konte už štyri, úspešnejší sú v tomto smere iba FC Barcelona a AC Miláno (5).

Európsky superpohár je zrejme zakliaty pre Franka Lamparda. V rokoch 2012 a 2013 neuspel v pozícii kapitána Chelsea, teraz sa musel skloniť pred súperom ako tréner londýnskeho klubu.

„Cítil som, že sme silnejším tímom, ale v zakončení to nebolo dobré. Celkovo som však hrdý na predvedený výkon. Nemám rád prehry, chceli sme vyhrať, ale dnes sme neboli šťastnejší,“ skonštatoval pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) Lampard a tiež sa vyjadril na adresu smoliara duelu. „Fakt, že Abraham chcel ísť kopať piaty ukazuje jeho sebavedomie. Vráti sa silnejší, je to súčasť toho, aby bol hráčom na najvyššej úrovni.“

Historický okamih

Skloňovaný zápas bol špeciálny nielen vďaka čisto anglickému zloženiu, ale aj preto, že ho premiérovo viedla z pozície hlavnej rozhodkyne žena.

Stéphanie Frappartová sa po zápase dočkala so svojimi kolegyňami slov chvály a uznania zo strany trénera víťazného tímu.

„Povedal som im, že keby sme hrali tak, ako ony rozhodovali, vyhrali by sme 6:0. Odviedli skvelú prácu, boli naozaj, naozaj dobré. V tomto historickom okamihu bol na ne vyvinutý veľký tlak, ale zostali pokojné a urobili, čo museli. Nemôžem viac rešpektovať Stéphanie Frappartovú,“ vyjadril sa Jürgen Klopp.