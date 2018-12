Hrehorčák meškal na tréning slovenskej „repre“, pokazené lietadlo skomplikovalo cestu Kanadou

NANAIMO 18. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov absolvovala v kanadskom Nanaime prvý tréning po príchode do Severnej Ameriky a začala so záverečnou fázou prípravy na svetový šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý sa uskutoční od 26. decembra do 5. januára v mestách Vancouver a Victoria.

Ako posledný sa k výprave pripojil útočník Patrik Hrehorčák. Popradský odchovanec zažil komplikovanú cestu naprieč celou Kanadou a napokon nestihol niekoľko minút z úvodnej tréningovej jednotky.

Miesto v kádri by mu nemalo ujsť

„Posledný ligový zápas som odohral v Sherbrooku, odkiaľ som s tímom cestoval do Victoriaville. Odtiaľ som už odišiel sám do Montrealu a potom som letel do Vancouveru. Tam sa však v lietadle niečo pokazilo, sám neviem čo. Nabrali sme tri hodiny meškanie, preto som prišiel o čosi neskôr aj do Nanaima,“ vysvetľoval 19-ročný krídelník pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Hrehorčák vlani chýbal v záverečnej nominácii trénera Ernesta Bokroša na MS do 20 rokov. Na nadchádzajúcom turnaji by mu však nemalo uniknúť miesto v kádri. Mladý útočník už druhú sezónu v rade pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL, kde nastupuje za klub Rouyn-Noranda Huskies. V 34 dueloch aktuálneho ročníka nazbieral 25 bodov (14+11).

Časový posun zohrá svoje

„Som rád, že som stihol tréning. Je to lepšie pre moje nohy, že som ich vykorčuľoval. Hneď sa teraz cítim lepšie. Rýchlejšie si tiež zvyknem na časový posun, ktorý je síce pre mňa len trojhodinový, no napriek tomu zohrá svoje,“ opísal svoje pocity po prvom tréningu najlepší strelec slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na vlaňajšom domácom šampionáte.

Mladí Slováci odohrajú pred štartom turnaja ešte dva prípravné zápasy. Najskôr 19. decembra nastúpia v Nanaime proti českým rovesníkom a následne sa presunú do Victorie, kde si o dva dni neskôr zmerajú sily s domácou Kanadou. V základnej skupine šampionátu čakajú slovenských reprezentantov súboje s Američanmi, Švédmi, Fínmi a Kazachmi.