Hrivík vo štvrťfinále proti USA strelil dôležitý gól. Máme v kabíne charakter, tvrdí

Mimoriadne dôležitú úlohu pri postupe slovenskej hokejovej reprezentácie do piatkového semifinále ZOH 2022 v čínskom Pekingu zohral kapitán Marek Hrivík.

Pochvala pre Rybára a Cehlárika

Nebyť jeho presného zásahu v úplnom závere riadneho hracieho času stredajšieho štvrťfinálového duelu proti Američanom by sa Slováci už balili na cestu domov.

Tím SR totiž v tom okamihu prehrával 1:2 a presným zásahom zariadil predĺženie, v nájazdoch potom rozhodol Peter Cehlárik.

Tridsaťročný rodák z Čadce po postupe vyhlásil, že tím ukázal, aký charakter má slovenská šatňa. „Dnes to bol pre nás super zápas. Každý podal stopercentný výkon a bolo neuveriteľné, čo predviedol Paťo (Patrik Rybár). Cehlo (Peter Cehlárik) to potom rozhodol v nájazdoch. Je to tímové víťazstvo, niečo neskutočné. Dnešný triumf isto patrí medzi najdôležitejšie v kariére,“ povedal Hrivík do mikrofónu RTVS.

Takmer žiadna príprava na turnaj

Slovenská reprezentácia pritom turnaj v Pekingu začala hladkými prehrami s Fínmi (2:6) a Švédmi (1:4), výsledkovo to nevyzeralo dobre.

„Príprava na turnaj nebola takmer žiadna, viacerí sme nehrali a kondične sme na tom boli biedne. Na tomto turnaji sme mali náročnejší začiatok, potrebovali sme sa trochu rozkorčuľovať a spoznať jeden druhého. Trochu sme čakali, že prvé zápasy budú náročné a budeme v nich pracovať na tom, aby sme sa do toho dostali. A tak to aj bolo. Zlepšujeme sa od zápasu k zápasu. V dôležitej fáze sme chceli zabrať a tak to aj bolo,“ pokračoval.

Prišli však triumfy nad Lotyšmi, Nemcami a Američanmi. A tie katapultovali zverencov trénera Craiga Ramsayho do súbojov o medaily. „Ak by sme neverili, že to môžeme dotiahnuť do boja o medaily, tak by sme sem nemuseli ísť. Teraz už zostáva sústrediť sa a preniesť to do ďalšieho duelu. Myslím si, že si to užijeme, ale len dnes. A potom sa budeme koncentrovať na ďalší zápas. Sme tu a ideme ďalej. Čakáme na súpera, ale je to najmä o nás. Máme v kabíne charakter na to, aby sme vyhrali aj ďalší duel. Nebojím sa, že nebudeme pripravení,“ odhodlane dodal Hrivík.

Útočník Peter Cehlárik premieňa svoj samostatný nájazd, ktorým vo štvrťfinále na zimnej olympiáde rozhodol o triumfe Slovenska nad USA. Peking, 16. február 2022. Foto: SITA/AP.

Slovenský útočník Marek Hrivík sa s Petrom Cehlárikom teší zo svojho gólu v sieti USA v tretej tretine štvrťfinálového zápasu na zimnej olympiáde. Peking, 16. február 2022. Foto: SITA/AP.