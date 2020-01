Hrnčiar nevidí dôvod na odstúpenie Danka, vicepremiér Raši by chcel vidieť Zsuzsovej komunikáciu s Lipšicom

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd) nevidí „absolútne žiadny význam“ v tom, aby Andrej Danko (SNS) mesiac pred voľbami odstupoval z funkcie predsedu parlamentu.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) si zase myslí, že Danko nemohol tušiť, s kým komunikuje a keby aj teoreticky tušil, nemohol vedieť, ako daná osoba skončí a do čoho všetkého sa zapletie.

Hrnčiar chce vidieť celú Zsuzsovej komunikáciu

Obaja tým reagovali na výzvu opozície, že Danko má odstúpiť po zverejnení rozhovorov, v ktorých si šéf parlamentu dohadoval stretnutie s Alenou Zsuzsovou, ktorá je obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Bol by som rád, keby sa zverejnila kompletná komunikácia Zsuzsovej aj so súčasnými opozičnými poslancami a bývalými politikmi. Keď sa zverejní celá, som za to, aby sa tieto komunikácie porovnali a uplatnil sa rovnaký meter na každého, kto bol účastníkom tejto komunikácie,“ uviedol pre agentúru SITA Hrnčiar.

Podľa neho potom bude na diskusiu, ako by sa mali jednotliví aktéri zachovať. „Ale považujem za nesprávne, že sa má vyvodzovať zodpovednosť len voči jednej osobe a iným, ktorí s ňou komunikovali, nie,“ dodal Hrnčiar.

Súkromná a intímna záležitosť

Raši považuje komunikáciu Danka s obžalovanou Zsuzsovou za súkromnú a intímnu záležitosť. Tvrdí, že je potrebné položiť si otázku, prečo sa táto komunikácia objavila na verejnosti práve teraz.

Myslí si, že jej zverejnenie bolo účelové a namierené proti vládnej SNS. „Z môjho pohľadu je otázne, prečo táto komunikácia, ktorá prebehla pred niekoľkými rokmi, bola zverejnená práve teraz. Myslím si, že záver a zodpovednosť musí vyvodiť každý sám,“ uviedol vicepremiér.

Zdôraznil, že obžalovaní Kočner a Zsuzsová si nahrávali všetkých, vrátane politikov, aby ich následne mohli diskreditovať. Aj Raši sa pýta, prečo nie sú zverejnené ďalšie rozhovory s ostatnými politikmi, ak ich OCCRP má.

„Mňa osobne zaujíma aj Zsuzsovej komunikácia s Danielom Lipšicom (právny zástupca pozostalých rodičov zavraždeného novinára Jána Kuciaka, pozn. SITA). Každý by mal dostať rovnaký mediálny priestor a zverejniť by sa malo všetko, nech vieme, kto s kým komunikoval,“ myslí si vicepremiér.