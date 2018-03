Hrnčiar sa stotožňuje s výsledkom Republikovej rady Most-Híd, bude hlasovať v súlade s klubom

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Strana Most-Híd rokuje o predčasných voľbách. Je platné uznesenie z pondelňajšej Republikovej rady Mosta-Híd, každý poslanec v klube Mosta-Híd to rešpektuje a bude hlasovať v súlade s týmto uznesením. V stredu to v NR SR pre novinárov povedal podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (klub Mosta-Híd).

Ako dodal, on aj jeho kolegovia sa s uznesením „plne stotožňujú“. Na hypotetické otázky nechcel špekulovať. „Most rokuje o predčasných voľbách, verím, že tieto rokovania čím skôr dospejú do úspešného konca. Celý klub Mosta bude hlasovať v súlade s uznesením,“ povedal Hrnčiar s tým, že by sa to malo vyriešiť do najbližších hodín, maximálne dní.

Vysvetlil, že s premiérom a predsedom Smeru Robertom Fico rokuje Béla Bugár. Vylúčil, že či už on alebo jeho kolegovia, ktorí do klubu Mosta prestúpili po rozpade Siete, by sa s niekym stretli a rokovali o situácii. Opakoval, že budú hlasovať v súlade s klubom.

V pondelok zasadla Republiková rada Mosta-Híd. Buď budú predčasné parlamentné voľby, alebo vystúpia z koalície, uzniesli sa. Od utorka rána prebiehajú rokovania v rôznych formátoch, vrátane koaličných rokovaní.