Hrnko žiada bezpečnostné previerky pre poslancov výboru, dôvodom je konanie Galka a Rajtára

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Koaličný poslanec a predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) žiada povinné bezpečnostné previerky pre poslancov Národnej rady SR, ktorí sa oboznamujú s utajovanými skutočnosťami.

Jediný s bezpečnostnou previerkou

Povedal to v piatok na brífingu, na ktorom uviedol aj dôvody, prečo chce prísť so zmenou legislatívy, respektíve úpravou rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Hrnko nekonkretizoval, odkedy by mali zmeny platiť. Navrhuje tieto zmeny najmä preto, že opoziční poslanci informujú verejnosť o utajovaných skutočnostiach.

Hrnko doplnil, že v súčasnosti nie je možné takéto záležitosti sankcionovať a je dokonca jediným poslancom výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý má príslušnú previerku z Národného bezpečnostného úradu.

„V poslednom období sa udiali veci, ktoré robia túto tému naozaj aktuálnou. Opozičný poslanec Ľubomír Galko minimálne trikrát informoval novinárov o záležitostiach, ktoré boli utajované. Rovnako tak poslanec Jozef Rajtár, a to k téme únosu Vietnamca. To sú všetko záležitosti, ktoré by sa diať jednoducho nemali,“ povedal Hrnko.

Informácie komplikujú ministerstvám prácu

„Poslanci, ktorí sú na výboroch, kde môžu zaznieť utajované skutočnosti, by mali mať previerky Národného bezpečnostného úradu. Ak by aj naďalej informovali verejnosť, o tieto previerky by následne prišli a nemohli by sa na rokovaniach výborov zúčastňovať,“ doplnil poslanec.

Hrnko o svojom zámere informoval aj predsedov ostatných koaličných strán, či však majú zmeny ich podporu, poslanec SNS nepovedal. „Informoval som koaličných partnerov, niekedy na jeseň by sme sa mohli tejto téme venovať aj v legislatívnom procese,“ doplnil Hrnko.

Podľa jeho slov informovanie verejnosti o utajovaných záležitostiach komplikujú jednotlivým ministerstvám ich prácu. „Môže sa stať, že nám takéto materiály v utajenom režime jednoducho nebudú poskytované a poslanci sa nedozvedia vôbec nič,“ uzavrel Hrnko.