Hrozí Bratislave škandál so smetiarskymi autami? Vallov magistrát pochybenia nevidí

Aj ušľachtilú myšlienku akou je triedený zber kuchynského odpadu môže zatieniť zo začiatku nenápadný svár. V Bratislave aktuálne diskusiu vyvolal tender na dodávku smetiarskych vozidiel.

Podľa zdrojov z vnútra magistrátu údajne kvôli hmotnosti nesplnili autá podmienky verejného obstarávania. Komunálny podnik OLO sa dokonca zdráha ich prevziať. Vedenie mesta kuloárne informácie nekomentuje, dodávku vysúťažených áut nespochybňuje.

Naopak, naša metropola vyratúva svoje úspechy v odpadovom hospodárstve. Hovorí, že sa napríklad zodpovedne pripravuje na zber kuchynského odpadu. Ten chce naplno spustiť začiatkom budúceho roka, posledná by sa do neho mala zapojiť mestská časť Čunovo. Bratislavská radnica si pochvaľuje, že pri separácii sa jej osvedčil práve vrecový zber.

Nové autá vo výhľade

Napĺňať environmentálne ciele a zabezpečovať hygienu nádob na zber komunálneho odpadu pomáhajú bratislavskej samospráve špecializované vozidlá.

Práve okolo ich dodávok sa aktuálne rozpútali regionálne vášne, čo nenahráva do karát dosluhujúcemu primátorovi Matúšovi Vallovi. Konkrétne by malo by ísť o umývačku na mobilné umývanie zberných nádob komunálneho odpadu, ako aj o špecializované lisovacie vozidlá.