Hrubá stavba je dokončená a EPERIA získava ďalších nájomcov

BRATISLAVA/PREŠOV 3. júla 2017 (WBN/PR) – Po dlhých rokoch plánovania výstavby nových obchodných centier v Prešove je EPERIA prvým, ktoré otvorí už v novembri. Keď začal developer J&T REAL ESTATE realizovať výstavbu obchodného centra EPERIA v júli 2016, ubehli od finálnych skíc k projektu len necelé dva roky. Päť mesiacov pred oficiálnym otvorením je hrubá stavba dokončená a práce sa presunuli do budovania interiéru objektu. Prenajímateľné plochy sú aktuálne zabraté na 85%, rokovania s ďalšími nájomníkmi pokračujú.

Výstavba prebieha podľa plánu

Prvé prešovské moderné obchodné centrum EPERIA začína pomaly zaujímať status novej dominanty Prešova. „Aktuálne sme prešli do ďalšej fázy výstavby, ktorá je orientovaná na práce v rámci objektu. Realizujeme fasády a strešnú konštrukciu. Začali sme taktiež s realizáciou vnútorných inštalácií vrátane stabilných hasiacich zariadení, elektroinštalácie, vzduchotechniky, kúrenia, chladenia, zdravotechniky, priečok či montáže výťahov a eskalátorov. Čo sa týka prác mimo samotného objektu, pracujeme na realizácii všetkých inžinierskych sietí a taktiež sme začali s realizáciou komunikácií a spevnených plôch,” vysvetľuje projektový manažér Juraj Marko. S cieľom ukončiť výstavbu do termínu oficiálneho otvorenia, ktorý je naplánovaný na koniec novembra 2017, pracuje v teréne približne 150 pracovníkov. “Tímovo ideme za jedným cieľom – otvoriť EPERIU pre Prešovčanov podľa plánu, aby si ju stihli užiť už počas vianočných nákupov,“ doplnil projektový manažér.

EPERIA je už takmer plne obsadená

V marci bola EPERIA prenajatá z 80%, pričom medzi nájomcami už vtedy nechýbali najatraktívnejšie svetové značky v segmente „highstreetovej“ módy. Aktuálne má obchodné centrum podpísanú zmluvu s 85% nájomcov, čo predstavuje zhruba 65 značiek. Najväčší podiel obchodov tvoria módne značky vrátane obuvi s pomerom takmer 60%, nasledujú služby so 7,9% a potraviny sú zastúpené so 7,6%. Športové potreby, drogéria, lekáreň a gastro prevádzky tvoria takmer rovným dielom zhruba 12% z celkového počtu prevádzok. „Teší nás, že EPERIA prinesie zákazníkom široké portfólio zahraničných, ale aj domácich značiek, užitočných služieb a tiež gastro prevádzok a kaviarní. Rokovania aktívne prebiehajú i na zvyšnú časť, pričom si prevádzky vyberáme tak, aby doplnili už tak pestrý nájomný mix. Určite prídu ešte prekvapenia v podobe nových a zaujímavých značiek. Veríme, že starostlivo vybrané značky, obchody či kaviarne prinesú návštevníkom nový zážitok z nakupovania. Pre nás je podstatné hlavne to, aby si Prešovčania EPERIU osvojili, považovali ju za svoje obchodné centrum, boli na ňu právom hrdí a samozrejme sa tam cítili dobre. My sa snažíme naplniť ich očakávania prinesením módnych značiek, ktoré dlhé roky v Prešove chýbali,“ hovorí Peter Píš, leasingový a marketingový manažér projektu. EPERIA bude atraktívnou nákupnou adresou pre veľkú spádovú oblasť, medzi ktorú patria aj mestá Bardejov, Svidník, Stropkov, Sabinov či Vranov nad Topľou.

„Okrem 91 000 tisíc Prešovčanov rátame s návštevnosťou ďalších minimálne 36 000 ľudí, ktorí sú vzdialení len 5 minútovou cestou autom. Ak hovoríme o vzdialenosti 15-tich minút, vieme osloviť ďalších 110 000 zákazníkov, pri vzdialenosti 30-tich minúť máme potenciál 172 000 návštevníkov a až 330 000 ľudí sa vie do EPERIE dostať autom len za necelých 60 minút,“ dodáva Peter Píš.

Práca pre 700 ľudí i úspešní lokálni podnikatelia

Obchodné centrum EPERIA prinesie do Prešova mnoho pracovných príležitostí. Už v tejto chvíli sa skloňuje viac ako 700 nových pracovných miest, ktoré budú zabezpečovať hladký chod všetkých takmer 100 prevádzok. Projekt sa stal atraktívnym aj pre prešovských podnikateľov, ktorým EPERIA umožní rozšíriť ich pole pôsobnosti. „Máme radosť, že obchodné centrum pritiahlo pozornosť úspešných prešovských podnikateľov a že sa tak jeho ponuka stane sčasti lokálna. Medzi nájomníkmi nebude chýbať prešovská lekáreň Schneider, ktorá má na Slovensku 44 prevádzok, obľúbená fashion značka Ministry of Fashion či rôzne gastro prevádzky ako La Cubanita, Yogi´s Coffee, Francúzske bistro či Fresh bistro,“ dodáva Peter Píš.

Profil J&T REAL ESTATE, a.s.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a.s. patrí s viac ako dvadsiatimi rokmi skúseností medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE, a.s. zahŕňa realizáciu kancelárskych (245,000 m2), rezidenčných (200,000 m2), maloobchodných (30,000 m2) ako aj logistických a priemyselných projektov (180,000 m2). Medzi významné skúsenosti patria zákazky v rámci hotelierstva a rozvoja cestovného ruchu (100,000 m2). Svoje aktivity rozvíja J&T REAL ESTATE, a.s. aj na českom realitnom trhu a v Rusku.

Najvýznamnejšie projekty J&T REAL ESTATE

River Park (Bratislava), Panorama City (Bratislava), Zuckermandel (Bratislava), Kadashevskaya Naberezhnaya (Moskva), Rezidencie Karloveské Rameno (Bratislava), Zelené Terasy Devín (Bratislava), Rezidencie Jeseniova (Praha), Rezidencie Kampa (Praha), Westend Square (Bratislava), Westend Gate (Bratislava), Prosek Point (Praha), Grandhotel Kempinski High Tatras (Štrbské pleso), Kempinski Hotel River Park (Bratislava), Hotel Baltchug Kempinski Moscow (Moskva), Logistický park PSA Peugeot Citroën (Trnava), Logistický park Volkswagen DNV (Bratislava).

