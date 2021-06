Hrubala: Slová politikov ma nezaujímajú, pre nás je dôležité to, čo je v spise

V auguste to bude rok, čo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vymenovala Jána Hrubalu za nového predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Za ten čas tento súd rozhodoval v prípade vraždy Jána Kuciaka, ale aj v mnohých ďalších aktuálnych kauzách.

V rozhovore pre Webnoviny.sk zhodnotil Hrubala svoj prvý rok vo funkcii, reagoval na rozhodnutie najvyššieho súdu o zrušení rozsudku v kauze Kuciak aj spochybňovanie výpovedí tzv. kajúcnikov niektorými politikmi.

Najvyšší súd minulý týždeň zrušil rozsudok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a prípad vrátil na Špecializovaný trestný súd. Ako to hodnotíte?

Senát, verejnosť i ja si počkáme na písomné vypracovanie rozhodnutia. Rozhodnutia odvolacích orgánov prvostupňové súdy nehodnotia. Akceptujú ich.

Naznačil najvyšší súd vo svojom rozhodnutí, ako má senát ŠTS hodnotiť dôkazy v kauze Kuciak?

Vo všeobecnosti platí, že odvolacie súdy prvostupňovým súdom nesmú rigidne prikazovať, ako hodnotiť dôkazy. To neznamená, že nemôže vytknúť chyby v opise logických súvislostí skutkového či právneho hodnotenia veci.

Neexistuje na to žiadne matematické, fyzikálne ani chemické pravidlo. Je zásada voľného hodnotenia dôkazov.

Ako súd vyhodnocuje dôveryhodnosť spolupracujúceho obvineného? Napríklad v prípade Zoltána Andruškoa senát ŠTS vyhodnotil jeho výpoveď v prípade Szaboa ako dôveryhodnú a v prípade Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera ako nedôveryhodnú.

Neexistuje na to žiadne matematické, fyzikálne ani chemické pravidlo. Je zásada voľného hodnotenia dôkazov. To hodnotenie dôkazov musí byť založené na istej veľmi pregnantne formulovanej logike v rozsudkoch. Skúma sa kvalita neverbálneho a verbálneho prejavu, nakoľko je ten prejav konzistentný a zapadá do tej skladačky, ktorú musíme vyskladať. Respektíve ho skladajú orgány činné v trestnom konaní. Súd len posudzuje, kto má pravdu. Jeho úlohou nie je boj proti kriminalite. Nie je jeho úlohou každého odsúdiť.

Zrejme vás neuspokojím mojou odpoveďou, ale je na to potrebný cit, znalosť, istá psychologická zručnosť sudcu a je potrebné čisté svedomie a snaha pracovať s tým, čo svedkovia produkujú, nie s tým čo chceme, aby produkovali. Len musíme vysvetliť, prečo sme tomu či onomu verili. Pričom nie je pravda, že ak v niečom niekomu neverím a priori mu neverím v ničom. Úplne bežnou praxou sudcovského života je situácia, keď časť výpovede spolupracujúceho obvineného vyhodnotíme ako pravdivú a časť ako nepravdivú.

Niektorí politici šíria názor, že súčasné obvinenia a zatýkania funkcionárov políciou sú len na základe výpovedí takzvaných kajúcnikov. Je možné niekoho vziať do väzby len na základe výpovede spolupracujúceho obvineného?

Mňa v podstate slová politikov nezaujímajú. Potrebu tieto slová komentovať cítim len do istej miery – ak sú „za hranou“ a neoprávnene podkopávajú dôveru v nezávislosť inštitúcie, ktorú reprezentujem, ale len z dôvodu, aby sme vzdelávali verejnosť. Politici si inak môžu hovoriť, čo uznajú za vhodné. Pre nás je dôležité to, čo je v spise.

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Konkrétne Robert Fico sa vyjadril tvrdo aj voči sudcom Špecializovaného trestného súdu. Cítia sudcovia ŠTS tlak?