Hrubala sťahuje agendu prípravných konaní Špecializovaného trestného súdu do Pezinku

Od prvého októbra by agenda prípravného konania, vrátane rozhodovania o väzbách obvinených v rámci Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), mala prejsť na pracovisko v Pezinku. Pre médiá to v stredu 26. augusta povedal predseda súdu Ján Hrubala.

Podľa neho bude po novom do služieb pre prípravné konanie zaraďovaných od päť do deväť sudcov. „Tí, ktorí prejavili záujem o služby z Pezinku, tak rozvrh práce sa týmto smerom bude meniť a aj do služieb budú chodiť predovšetkým noví sudcovia,“ povedal Hrubala.

Úkony prípravného konania sa pod doterajším predsedom ŠTS Michalom Trubanom vykonávali len na pracovisku v Banskej Bystrici, pričom služby vykonávali len štyria sudcovia. Jedným z nich bol aj samotný Truban. Hrubala však v stredu povedal, že jeho do služieb nebude zaraďovať.

Do pôsobnosti ŠTS spadajú prípady zločineckých skupín, úkladných vrážd, korupcie alebo extrémizmu. Súd sídli v Pezinku, pracovisko má aj v Banskej Bystrici.