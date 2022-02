Hrušovský si nevie predstaviť fyzický zásah proti poslancom, voči parlamentnej stráži má viacero námietok

Zriadenie parlamentnej stráže nie je šťastným riešením, jej zásah by dehonestoval schôdzu Národnej rady SR. Pre agentúru SITA to povedal Pavol Hrušovský, ktorý parlament viedol za druhej vlády Mikuláša Dzurindu a istý čas aj za vlády Ivety Radičovej. Zdôraznil, že by sa nevybral cestou zriadenia stráže napriek tomu, čo sa deje v národnej rade.

Debata o stráži sa obnovila po incidentoch v rokovacej sále pri schvaľovaní obrannej dohody s USA tento týždeň v utorok 8. februára. Hlavnými aktérmi boli poslanci strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Oblievalo sa vodou, pískalo sa, púšťali sa sirény a nezaobišlo sa to ani bez fyzickému kontaktu, keď Marek Kotleba (ĽSNS) strhol rúško Miroslavovi Žiakovi (SaS).