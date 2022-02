Huawei je deviatou najhodnotnejšou značkou sveta

Spoločnosť Brand Finance, popredná britská agentúra, špecializujúca sa na oceňovanie značiek a strategické poradenstvo, zaradila Huawei vo svojej výročnej správe medzi 10 najhodnotnejších značiek za rok 2022. Správa ukázala ohromujúci medziročný nárast hodnoty značky Huawei o 29%, čo spoločnosti umožnilo stúpnuť v rebríčku oproti minulému roku o 12 priečok.

Podľa rebríčka Brand Finance Global 500 sa spoločnosť Huawei posunula z minuloročnej 21. pozície na 9. miesto. Každý rok táto popredná poradenská agentúra v oblasti oceňovania značiek zostavuje rebríček 5000 najväčších brandov. Už šestnásty rok je v tomto rebríčku zahrnutých prvých 500 najhodnotnejších a najsilnejších značiek sveta. Každoročne firma zverejňuje viac než 100 správ, kde hodnotí firmy vo všetkých sektoroch a krajinách.

Spoločnosť Huawei sa umiestnila v prvej desiatke najväčších spoločností, a to aj napriek tomu, že jej podnikanie v oblasti smartfónov bolo spomalené sankciami zo strany USA. Rast značky Huawei pripisuje Brand Finance jej záväzku k inováciám prostredníctvom rozsiahlych investícií do domácich technologických spoločností a tiež do výskumu a vývoja. V oblasti investovania do výskumu a vývoja je podľa Európskej komisie Huawei druhým najväčším investorom na svete. Zameriava sa tiež na na obchod s elektrickými automobilmi a pokračuje v posilňovaní cloudových služieb.

Okrem vyššie spomenutých oblastí Huawei pokračuje aj v poskytovaní rôznych inovatívnych produktov globálnym spotrebiteľom, vrátane svojich najnovších vlajkových smartfónov. P50 Pro prináša novú generáciu fotoaparátu, ktorý posúva možnosti mobilnej fotografie opäť o kus ďalej, zatiaľ čo P50 Pocket otvára novú kapitolu v histórií skladacích telefónov značky.

Opäť sa ukázalo, že technologický sektor je najhodnotnejším odvetvím – v rebríčku Brand Finance Global 500 dosiahol kumulatívnu hodnotu takmer 1,3 bilióna dolárov. V tomto hodnotení sa nachádza celkovo 50 technologických spoločností, pričom najväčší hráči ako Apple, Microsoft či Samsung sa na tejto hodnote podieľajú významným podielom.

