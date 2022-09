Hudáček sa vracia do KHL, Bakoš bude útočiť v drese švajčiarskeho tímu

Dvojica skúsených slovenských hokejistov podpísala v prvej polovici aktuálneho týždňa zmluvy s novými klubmi – brankár Július Hudáček sa vracia do KHL a útočník Martin Bakoš si premiérovo v kariére zahrá vo Švajčiarsku.

Hudáček v KHL

Tridsaťštyriročnýn gólman J. Hudáček minulú sezónu ukončil v českej Sparte Praha, s ktorou to dotiahol až do finále play-off. Teraz sa vracia do KHL, v ktorej v minulosti chytal za Novosibirsk, Čerepovec, Spartak Moskva aj lotyšské Dinamo Riga.

Teraz sa sťahuje do Kazachstanu, zmluvu na jeden súťažný ročník podpísal s miestnym Barysom Nursultan. Informuje o tom oficiálny web klubu. Skúsený Spišiak už ukončil reprezentačnú kariéru, počas ktorej bol súčasťou výberu SR na siedmich MS, vrátane strieborných Helsínk 2012.

Bakoš prestúpil do Švajčiarska

Ďalší Spišiak Bakoš končil predchádzajúcu sezónu v Česku, v porovnaní s Hudáčkom bol však v kádri majstrovského Třinca. Aj 32-ročný krídelník má za sebou niekoľko zastávok v KHL, no rozhodol sa premiérovo v kariére vyskúšať pôsobenie vo Švajčiarsku. S tímom HC Ajoie sa zatiaľ dohodol na spolupráci do konca októbra.

„Som nadšený z toho, že sa môžem pripojiť k tímu HC Ajoie. Trénera Filipa Pešána už poznám a keď ma športový riaditeľ Julien Vauclair oslovil, hneď ma motivovala táto výzva. Teším sa, že spoznám švajčiarsku ligu a pomôžem tímu vyhrať čo najviac zápasov,“ povedal Bakoš na oficiálnom webe HC Ajoie. Čech Pešán bol do ZOH 2022 koučom českej reprezentácie.