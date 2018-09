Hudáček zvláda náročný boj s Bespalovom, v súboji so Slovanom ho v Bratislave sklamala atmosféra

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Utorňajší duel Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Moskva priniesol priamo konfrontáciu dvoch slovenských brankárov, čo je v rámci nadnárodnej súťaže ojedinelý jav.

Úspešnejší bol Július Hudáček v drese ruského klubu, ktorý sa tešil z víťazstva 4:1 proti ďalšiemu reprezentantovi Marekovi Čiliakovi. Rodák zo Spišskej Novej Vsi predviedol spoľahlivý výkon, zlikvidoval 24 streleckých pokusov a „červeno-bielym“ pomohol k tretiemu triumfu za sebou.

„Prvá tretina bola slabá z oboch strán. Bolo to rozhárané, Slovan tam mal nejaké šance, ale napokon sme ju vyhrali my a v šatni sme si povedali, že musíme zapnúť. Druhé dejstvo bolo potom z našej strany výborné, ale domácich podržal brankár Čiliak. Tesne pred druhou sirénou som dostal gól, keď som vôbec nevidel puk. Na začiatku tretej tretiny sme však pridali ďalší presný zásah a potom sme kontrolovali dianie na ľade,“ zhrnul zápas 30-ročný gólman, ktorého nepotešila divácka kulisa: „Som z toho sklamaný, ale dúfam, že Slovan začne vyhrávať a ľudia budú chodiť na hokej. Po minulé roky sa tu každý tešil.“

Hudáček súperí o miesto s Bespalovom

Starší z bratov Hudáčkovcov zavítal do Bratislavy aj pred rokom, keď ešte hájil farby Severstaľu Čerepovec. So svojim predchádzajúcim zamestnávateľom však prehral v slovenskej metropole 4:5 po samostatných nájazdoch.

„Vtedy to bol môj prvý zápas v Bratislave. Mal som tu aj nejaké stretnutia, musel som za dva dni vybaviť veľa vecí. Teraz som riešil len najdôležitejšiu povinnosť, víza pre rodinu, aby mohla letieť s nami do Moskvy a to bolo všetko. Viac som sa sústredil na zápas, odosobnil som sa od toho, že hráme v Bratislave a možno mi v lepšej koncentrácii pomohla aj komorná atmosféra,“ vysvetľoval.

Zatiaľ čo v predchádzajúcej sezóne bol Hudáček jasnou brankárskou jednotkou Čerepovca, v Spartaku Moskva má náročného konkurenta v podobe Rusa Nikitu Bespalova. Skúsený tridsiatnik pôsobí v klube od ročníka 2016/17 a v minulej edícii KHL mal výborné štatistiky.

„Je to asi najťažší súper v boji o post jednotky od čias môjho pôsobenia v Košiciach, kde som sa pasoval o miesto s Mirom Lipovským. V ostatných sezónach bolo vždy dopredu určené, že budem chytať ako jednotka, ale tentoraz to tak nebolo. Bespalov mal dve vynikajúce sezóny v Spartaku, tréner ho pozná a klub s ním podpísal zmluvu na ďalšie dva roky. Ja som preto vďačný za každý zápas,“ vyjadril sa Hudáček, ktorý odchytal v aktuálnom ročníku 2018/2019 už sedem duelov s úspešnosťou zákrokov 93,8 % a priemerom 1,54 inkasovaného gólu na zápas. Bespalova nepustil do bránky od 7. septembra.

V Spartaku pôsobilo viacero Slovákov

Spartak je pre strieborného medailistu z MS 2012 tretím pôsobiskom v KHL. V Sibire Novosibirsk nastúpil na jediný duel a v Čerepovci bol naopak lídrom tímu. Z nie príliš atraktívnych miest sa teraz preniesol priamo do Moskvy.

„Bývam blízko štadióna, asi desať minút pešo. Mal som šťastie na byt, čo som ani nečakal. Navyše, teraz so mnou cestuje do Ruska aj rodina, ktorá mi veľmi chýbala. Spoznal som metro a všetky hlavné pamätihodnosti,“ hovoril Hudáček, ktorý v tradičnom ruskom klube nadväzuje na slovenskú stopu z minulých rokov.

Červeno-biely dres v KHL si pred ním obliekali Štefan Ružička, Branko Radivojevič, Martin Cibák, Jozef Stümpel, Ivan Baranka, Jaroslav Obšut, Rastislav Špirko, Marcel Hossa, Juraj Mikúš a Ján Lašák. V tíme krátko trénersky pôsobil aj František Hossa.

„Ruskí novinári mi pri rozhovoroch stále pripomínali, že so Slovákmi boli v Spartaku vždy spokojní a hovorili mi, aby som sa uviedol rovnako ako oni v úvodných ročníkoch KHL. Spartak je väčší klub ako Čerepovec, tam to bolo viac rodinné. V Moskve na nás po dvoch prehrách už vyvíjali tlak. Zatiaľ však hráme dobre a všetko je v poriadku. Našim cieľom je urobiť prvé kolo play-off,“ dodal účastník šiestich svetových šampionátov, ktorý sa na tému reprezentácie nechcel ešte vyjadrovať, pretože do úvodného zrazu v tejto sezóne zostáva viac ako mesiac.