Humor, kauzy, sociálne siete a migranti. Ako hodnotia odborníci kampaň pred voľbami 2020?

Volebná kampaň pred sobotňajšími parlamentnými voľbami bola podľa odborníka na reklamu Igora Brossmanna o tom, byť videný a je jedno ako. Politický analytik Ján Baránek ju označil za asi „najchaotickejšiu“ v histórii a bez hlavnej témy. Volebná kampaň sa skončí v stredu úderom polnoci. Trvala od vlaňajšieho 5. novembra.

Zábavné a uveriteľné videá

Politické strany sa snažili zviditeľňovať najmä videami na sociálnych sieťach a preberali ich aj mienkotvorné médiá. Podľa Brossmanna mohli zasiahnuť aj 80 percent publika. Ako ďalej uviedol, v kampani išlo o to, ako veci podať zábavnou, civilnou, autentickou a hlavne uveriteľnou formou.

„V tejto kampani víťazili autentické, surové, niekedy až dokumentárne veci. Nie je najdôležitejšie, aby boli pekné, graficky upravené, profesionálne dobré natočené, ale ľudia chcú, aby boli až amatérsky nedokonalé, lebo tým je to oveľa viac uveriteľnejšie,“ priblížil Brossmann.

Za nóvum považuje, že sa vo videách veľa robilo s humorom, nadsádzkou, lebo tento druh emócie doteraz nebýval bežný. Ako príklad uviedol video z materskej škôlky, kde predseda Smeru – sociálnej demokracie (Smer-SD) zosmiešňoval opozíciu. Iným príkladom je video strany Sloboda a Solidarita (SaS). Podkladom bol volebný šot premiéra Petra Pellegriniho, kde hovorí o pozitívnej a zodpovednej zmene.

SaS na pozadí slov premiéra použila zábery na opozičných lídrov. Za ďalší príklad označil Brossmann video jedného z lídrov Progresívne Slovensko (PS)/Spolu Miroslava Beblavého, ktorý sám seba zosmiešňuje tým, že nevie povedať písmeno – r. „Je to veľmi príťažlivé pre publikum, veľmi efektívne aj rafinované,“ zhodnotil videá odborník.

Chýbala hlavná téma

Podľa analytika Baránka sociálne siete umožňujú ľuďom vyjadrovať sa ku všetkému bez zábran. „Možno sa tomu časť politikov prispôsobuje. Aj tie videá sú potom šité tak, aby zasiahli čo najširšie publikum. Keď publikum je také, aké je, potom sú také aj tie videá,“ povedal Baránek.

Podľa neho v kampani chýbala hlavná téma. Nejaké témy, ako poznamenal, sa objavili až ku koncu, keď politici začali vystupovať v médiách a moderátori ich donútili hovoriť o programoch.

„Čo sa samotných politikov týka, predviedli nám jeden hanebný obraz toho, ako by to nemalo vyzerať. Kampaň sa oproti minulosti vymykala hlavne tým, že politici hovorili, kto s kým po voľbách pôjde, a kto nie, čo bola prvoplánová kampaň,“ myslí si Baránek.

Šéf hnutia Obyčajní ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič podľa analytika síce Smer-SD vylúčil zo spolupráce, ale intenzívne sa nezapájal do diskusií, s kým pôjde do spolupráce po voľbách, a s kým nie.

Baránek poukázal tiež na to, že OĽaNO sa nepripojilo k paktu o neútočení, ktorý uzatvorila medzi sebou opozícia. „Paradoxne, v kampani Matovič pôsobil najpolitickejšie, aj keď navonok vyzerá ako najväčší aktivista,“ zhodnotil.

Téma migrantov sa vyčerpala

V záverečnej fáze kampane OĽaNO narástla popularita. Baránek v tejto súvislosti uviedol, že ľudia mali plné zuby hašterenia sa opozičných politikov. „Matovič bol mimo toho a navyše postupoval spôsobom – padni komu padni. Tým navonok zvyšoval svoju dôveru, pôsobil najuveriteľnejšie a navyšoval si aj koaličný potenciál,“ dodal analytik.

Vládna strana Smer-SD v kampani upriamovala pozornosť na možný príliv migrantov. Podľa Baránka však táto téma nezaberá. „Ukázalo sa, že na Slovensku žiadnych migrantov nemáme. Téma migranti sa vyčerpala,“ doplnil.

Smer-SD sa snažil vo finále kampane strhnúť pozornosť na seba sociálnymi opatreniami na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Podľa Baránka išlo o dobrý marketingový ťah Smeru-SD.

„Jeho voličom je jedno, že sú za pár dní voľby. Oni chcú trináste dôchodky. Smer-SD hrá s touto emóciou a má veľkú pridanú hodnotu, pretože niektoré opozičné strany protestovali proti tomu. Bežný človek to však nevníma ako rozpočtovú zodpovednosť, ale ako útok na svoju peňaženku. Politika je pre bežných ľudí silno populistická,“ zhodnotil analytik.

Kiskova pozemková kauza

Exprezident a šéf strany Za ľudí Andrej Kiska musel v závere kampane vysvetľovať kúpu pozemkov vo Veľkom Slavkove. Anonym zverejnil videá Kisku, na ktorých je s Michalom Šuligom, Ten mu sprostredkoval kúpu pozemkov pod Tatrami. Baránek si myslí, že Kiskovi môžu videá poškodiť skôr regiónálne, pretože Šuliga je známy na východe Slovenska. „Nie je to kaliber Gorily a ani videí Mariana K.,“ povedal Baránek s tým, že Kiskove videá neboli pre bežného človeka zrozumiteľné.

Kampaň vyvrcholí v stredu večer záverečnými diskusiami lídrov v televíziách. Podľa Baránka by debaty mohli pomôcť menším stranám, ktoré sa pohybujú okolo hranice piatich percent, ktorá je potrebná na vstup do parlamentu.

„Mali šancu niektorých nerozhodnutých voličov pretiahnuť na svoju stranu,“ mienil. Ako však dodal, dôležitá bola argumentácia a presvedčivosť lídra. Do akej miery debaty pohýbu preferenciami strán, je však podľa Baránka ťažké hovoriť. „Museli by sme merať preferencie pred debatami, a potom po nich,“ uzavrel.

Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Od zajtra platí 48 hodín zákaz až do volieb zverejňovať informácie o kandidujúcich stranách v ich prospech alebo neprospech. Tento zákaz platí aj v deň volieb až do skončenia hlasovania, teda do 22:00.