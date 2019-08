Hurikán Dorian zosilnel a už ako extrémne nebezpečný sa blíži k Bahamám

Hurikán Dorian, ktorý ohrozuje súostrovie Bahamy a americký štát Florida, zosilnel. K Bahamám sa blíži už ako „extrémne nebezpečný“ hurikán štvrtej kategórie, pričom ho sprevádza vietor s rýchlosťou 220 kilometrov za hodinu.

Podľa amerického Národného centra pre hurikány sa Dorian v sobotu skoro ráno nachádzal 545 kilometrov od severozápadnej časti Bahám a pohyboval sa smerom na západ rýchlosťou 17 kilometrov za hodinu.

Hurikán môže ešte zosilnieť

Meteorológovia predpokladajú, že hurikán ešte zosilnie, keď prejde ponad severozápad Bahám. K pobrežiu Floridy by sa mal podľa predpokladov dostať v pondelok v noci. Presná trasa Doriana je však stále veľmi nejasná.

Podľa predpovedí by mohol udrieť na floridskú pevninu pri Fort Pierce a popri pobreží sa pohybovať na sever. Meteorológovia ale varujú, že aj najmenšia odchýlka by mohla trasu hurikánu presunúť nad more alebo viac do vnútrozemia.

V dôsledku hurikánu môže v niektorých častiach Bahám stúpnuť hladina vody o tri až 4,5 metra, pričom pri pobreží hrozia aj veľké a ničivé vlny. Bahamský premiér Hubert Minnis nariadil evakuácie na ostrovoch Grand Bahama a Abaco.

Výnimočný stav na Floride

Americký prezident Donald Trump na Floride vyhlásil výnimočný stav a nariadil federálnu pomoc ako doplnok k úsiliu miestnych úradov v čo najväčšej miere zabrániť škodám.

Úrady v niektorých okresoch v piatok vydali nariadenia na evakuáciu s účinnosťou od nedele. Letisko v meste Orlando v pondelok zase preruší komerčné lety.

Živel by na Floride mohol postihnúť milióny ľudí a zasiahnuť atrakcie ako sú Walt Disney World či Trumpov rezort Mar-a-Lago.

Dorian by mohol podľa meteorológov byť najhorším hurikánom v štáte od hurikánu Andrew z roku 1992, ktorý si vyžiadal 65 mŕtvych a zničil 63-tisíc domov.