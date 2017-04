Hurts predstavili skladbu Beautiful Ones aj s videoklipom

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) – Anglické synthpopové duo Hurts zverejnilo novú skladbu Beautiful Ones. Formácia tak urobila priamo prostredníctvom videoklipu, ktorý je dostupný na službe YouTube. V novinke, ktorá je podľa dvojice “oslavou osobitosti”, sa predstavil spevák Theo Hutchcraft preoblečený za ženu.

Toho po ceste z klubu napadla skupina mužov a on ich v sebaobrane zrazil autom. Video je pritom nakrútené v spätnom slede a možno v ňom vidieť, čo incidentu predchádzalo. Singel je prvým počinom Hurts od ich tretej štúdiovky Surrender (2015).

Hurts tvoria spomínaný Theo Hutchcraft a Adam Anderson. Do povedomia verejnosti sa dostali koncom roka 2009, keď sa objavili na longliste ankety BBC Sound of 2010. Napokon v nej obsadili štvrté miesto. Duo sa presadilo hitom Wonderful Life, ktorý sa nachádza na ich debutovom albume Happiness (2010). Jeho nasledovníka Exile uviedli na trh v marci 2013 a spomínanú štúdiovku Surrender v októbri o dva roky neskôr. Na konte majú tiež The Belle Vue EP (2010). Podarilo sa im získať napríklad dve NME Awards alebo ECHO Award, či nominácie na MTV Europe Music Award alebo Q Award.

Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.