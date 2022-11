Americký basketbalista Kyrie Irving z tímu zámorskej NBA Brooklyn Nets prišiel o spoluprácu so spoločnosťou Nike, keďže sa dostatočne neodsúdil antisemitizmus. Austrálsky rodák za to tiež dostal od svojho tímu dištanc na 5 stretnutí.

Hviezdny rozohrávač počas minulého týždňa na svojom twitteri zdieľal odkaz na dokument s názvom Hebrews to Negroes: Wake Up Black America, ktorý má antisemitský podtón.

Neskôr sa za to ospravedlnil, no to podľa klubu aj uvedenej firmy nebolo dostatočné.