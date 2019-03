Hviezda PSG Neymar uvažuje o predĺžení kontraktu, pravdepodobnosť zotrvania v Paríži je veľká

SAO PAULO 25. marca (WebNoviny.sk) – Brazílskemu futbalistovi Neymarovi plynie iba druhý rok z 5-ročného kontraktu v tíme Paríž St. Germain, ale jeho otec už hovorí o jeho predĺžení.

Neymar da Silva Santos je zároveň aj agent svojho syna a tvrdí, že zostane v hlavnom meste Francúzska aj po skončení súčasnej zmluvy.

„Môj syn je neustále spájaný s prestupom do nejakého klubu, ale to neznamená, že sa tak aj stane. Na tieto ´zaručené´ správy a špekulácie sme už zvyknutí od jeho sedemnástich rokov. Dosiaľ mal vo svojej kariére len dvoch zamestnávateľov, ale sprevádzali to desaťročné neustále špekulácie. Preto vravím, že pravdepodobnosť zotrvania v Paríži je veľmi veľká,“ uviedol Neymar senior.

Neymar sa stal súčasťou tímu francúzskeho majstra v roku 2017, keď prestúpil z FC Barcelona za rekordných 222 mil. eur. Momentálne sa 27-ročný Brazílčan zotavuje zo zranenia chodidla a do súťažného diania by sa mal vrátiť v apríli.