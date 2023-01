Hviezdna Shiffrinová si po vyrovnaní rekordu spomenula na zosnulého otca, Vonnová jej zložila poklonu (video)

Hviezdna americká lyžiarka Mikalea Shiffrinová bola po svojom nedeľňajšom víťazstve v obrovskom slalome Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore viditeľne dojatá. Vyrovnala totiž historický ženský rekord krajanky Lindsey Vonnovej s 82 triumfami vo SP.

Po pretekoch priznala, že si opäť spomenula aj na svojho zosnulého otca. Samotná Vonnová odkázala svojej nasledovníčke, že sa teší spolu s ňou.

Shiffrinová do toho dala všetko

„Bola som taká nervózna, až sa mi vyhodila vyrážka na tvári. Neviem prečo, možno pre to číslo 82. Naozaj som chcela ísť dobre a podarilo sa mi to, ale bol to boj. V tejto pozícii som už bola, takže som do toho dala všetko. Nemohla som ísť rýchlejšie a som šťastná,“ povedala 27-ročná Shiffrinová, ktorej otec Jeff zomrel pred tromi rokmi.

„Vždy tu bol a fotil ma. Často na neho myslím a pomáha mi to sústrediť sa. Pred mojimi prvými pretekmi vo SP mi povedal, aby som sa naučila slová národnej hymny a po víťazstve ju vždy spievala. Keď stojím na pódiu, vždy na neho myslím,“ doplnila rodáčka z Colorada.

Útočí aj na celkový rekord Stenmarka

Shiffrinová potrebovala na 82 víťazstiev odjazdiť iba 233 pretekov vo Svetovom pohári, Vonnová to dokázala v 395 pretekoch. Tretia najúspešnejšia lyžiarka v histórii, Annemarie Moserová-Pröllová z Rakúska, má na konte 62 triumfov.

Shiffrinová útočí aj na celkový rekord oboch pohlaví, ktorý patrí Švédovi Ingemarovi Stenmarkovi s 86 triumfmi vo SP. So 17. víťazstvom v „obráku“ sa dostala pred Moserovú-Pröllovú a Francúzku Tessu Worleyovú na druhé miesto historického poradia za Švajčiarku Vreni Schneiderovú (20).

Rekordy sú na to, aby sa prekonávali

„Som za ňu naozaj šťastná. Ak má niekto zlomiť môj rekord, som rada, že je to Američanka. Od začiatku som vedela, že práve ona prekoná všetky rekordy. Je skutočne pôsobivé, že to zvládla v takom mladom veku. Rekordy sú na to, aby sa prekonávali a je to známka progresu. Naďalej pôjde až na hranicu svojich možností a bude vzor pre ďalších Američanov. Veľa žien vydláždilo cestu mne a teraz ona urobí to isté pre ďalšiu generáciu. Budem ju z diaľky sledovať, toto sú jej chvíle. Ja jej budem držať palce z úzadie spolu s ostatnými fanúšikmi,“ uviedla Vonnová vo svojom vyhlásení.

Shiffrinová môže prekonať Vonnovej rekord a osamostatniť sa na čele historického poradia ako najúspešnejšia lyžiarka všetkých čias už v utorok, keď je na programe večerný slalom žien v rakúskom Flachau.