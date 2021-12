„Hviezdne auto“ Nadácie Volkswagen Slovakia pomôže v Centre pre deti a rodiny Ilava – Klobušnice

Centrum bolo vybrané na základe súťaže tematických modelov áut, ktoré vytvárali deti v centrách pre deti a rodiny

Témou aktuálneho ročníka bolo „hviezdne auto“

Osobné vozidlo Volkswagen up! venovala Nadácia VW SK v rámci 10. ročníka Vianočného projektu

Súčasná doba ešte viac prehĺbila potrebu bezpečnej a flexibilnej mobility. Osobné vozidlo predstavuje pre centrá pre deti a rodiny významnú pomoc pri preprave svojich malých klientov, ako aj pri zabezpečení každodenného chodu. Každoročný Vianočný projekt Nadácie VW SK sa tak stal vo svojom jubilejnom 10. ročníku obzvlášť dôležitým.

„Centrá pre deti a rodiny podporujeme dlhodobo rôznymi formami. Vianočný projekt je súťažným projektom, do ktorého sa priamo zapájajú deti a mladí ľudia z centier. Vo svojom nadšení a kreativite sa každý rok prekonávajú,“ predstavila Gabriela Viteková, projektová manažérka Nadácie VW SK. „Tento rok mohli svoju fantáziu zapojiť skutočne naplno a vytvoriť model auta inšpirovaného vesmírom.“

51 originálnych súťažných modelov bolo vyhodnotených na základe zaslaných fotografií a tri najzaujímavejšie získali hodnotné odmeny. Hlavnú výhru, osobné vozidlo Volkswagen up!, získalo Centrum pre deti a rodiny (CDR) Ilava – Klobušnice. Pomôže im najmä v súčasnej pandemickej situácii, nakoľko deti, ktoré sa do projektu zapojili, sídlia v rodinnom dome mimo centra a prepravu musia riešiť hromadnou dopravou, čo je časovo veľmi náročné. CDR Ilava – Klobušice má kapacitu 58 detí vo veku od narodenia do dovŕšenia 18 rokov.

„Darované osobné auto bude slúžiť pre 10 detí Satelitu Ladce. Auto je pre nás veľkým pomocníkom pri preprave detí k lekárom, na voľnočasové aktivity, zabezpečovanie bežného chodu skupiny. Dve maloleté deti máme zrakovo postihnuté, navštevujú špeciálnu školu v Bratislave a dva krát týždenne sa vozia na 150 km vzdialený internát,“ uvádza Anna Pagáčová, riaditeľka CDR Ilava – Klobušice. „Dôležitou súčasťou našej práce je práca s rodinou dieťaťa. Ak rodičia nenavštevujú svoje deti v centre, pravidelne s nimi cestujeme do rodín, aby nestratili kontakt so svojou rodinou. Nakoľko deti máme umiestnené z viacerých kútov Slovenska – Zvolen, Žiar nad Hronom, Prievidza, Handlová, Želiezovce, Skalica, Bratislava, strávime s deťmi veľa času v aute a preto je našou každodennou potrebou,“ priblížila význam darovaného auta Anna Pagáčová.

Ceny pre víťazov:

Osobné Volkswagen up! spolu s 1.000 € na prevádzkové náklady spojené s automobilom a vecné ceny pre deti zapojené do projektu Finančný dar 2.000 € na vzdelávacie pomôcky alebo na vzdelávacie a voľnočasové aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu Finančný dar 1.000 € na vzdelávacie pomôcky alebo na vzdelávacie a voľnočasové aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu

