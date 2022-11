Hviezdny Antetokounmpo z Milwaukee sa pohádal s pracovníkom pri údržbe arény, zhodil mu rebrík

Hviezda tímu zámorskej basketbalovej NBA Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo sa pohádal s pracovníkom haly vo Philadelphii po prehre jeho klubu 102:110 na palubovke miestnych 76ers. Šampión profiligy s organizáciou Bucks v sezóne 2020/2021, ktorého dvakrát vyhlásili za najužitočnejšieho hráča sezóny NBA (2019 a 2020), sa totiž po neúspešnom súboji, treťom z ostatných štyroch vystúpení, vrátil na palubovku haly Wells Fargo Center, aby si vyskúšal trestné hody, ktoré mu v zápase príliš nešli. V stretnutí totiž uspel pri pätnástich pokusoch iba štyrikrát.

Reprezentant Grécka minul prvých päť pozápasových pokusov, keď na palubovku prišli pracovníci haly, aby vykonali tradičnú údržbu po skončení súboja. Jeden z nich pristavil rebrík ku košu, do ktorého hádzal loptu Antetokounmpo. Basketbalista podišiel k rebríku a odsunul ho nabok, aby mohol pokračovať v aktivite, no pracovník ho vrátil na pôvodné miesto. Antetokounmpo pristúpil k zamestnancovi haly a po krátkej slovnej výmene strčil do rebríka, ktorý sa zrútil na palubovku.

Išlo o nešťastnú udalosť, tvrdí športovec

„Vždy sa snažím vystupovať tak, aby som nepreukázal ani náznak toho, že niekoho nerešpektujem. Myslím si, že dnes to bola nešťastná udalosť,“ ozrejmil športovec novinárom. Informoval tiež, že incident odštartovala žiadosť z domáceho tímu, aby opustil hraciu plochu. Po jednom z pokusov si šiel pre loptu a keď sa vrátil, pri koši videl rebrík.

„Chcel som rebrík zvaliť? Nie tak celkom. Len som ho chcel posunúť, no ten sa o niečo zachytil a spadol. Ľudia okolo však veci vykreslia tak, ako chcú, aby to vyzeralo. Ja však viem, čo sa stalo,“ pokračoval Antetokounmpo.

Myslí si, že neurobil nič zlé

„Ani neviem, či by som sa mal za niečo také ospravedlniť, keďže podľa môjho názoru som nespravil nič zlé. Myslím si, že mám právo pracovať na svojich schopnostiach po tak strašnom výkone v zápase pri trestných hodoch. Následkom toho bol pád rebríka. Rovnako ako ja by asi postupoval každý. Ak nie, nezáleží mu na svojich výkonoch,“ dodal.

V čase spomenutého incidentu bol na druhom konci palubovky domáci Montrezl Harrell, ktorý po páde rebríka začal na súpera kričať, že nerešpektuje pracovníka arény. „Pýtal som sa, či môžem zostať a trochu si zastrieľať. Povedali mi však, že musia pracovať na povrchu a počas noci ho zmeniť. Upozornil som ho na to, no on ma ignoroval. Rešpekt je rešpekt! Dobrú noc!“ napísal Harrell na Twitteri.